Skiftgående Drift- och Underhållstekniker, ångproduktion

Adven Sverige AB / Driftmaskinistjobb / Munkedal
2026-02-06


Visa alla driftmaskinistjobb i Munkedal, Uddevalla, Färgelanda, Lysekil, Sotenäs eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Adven Sverige AB i Munkedal, Tranemo, Kristinehamn, Boxholm, Kumla eller i hela Sverige

Vill du arbeta i en framtidsbransch där hållbarhet och teknik går hand i hand?
Nu söker vi en drifttekniker till vår produktionsverksamhet inom värme och energi, med inriktning mot förbränning av återvunna bränslen. Tjänsten är skiftgående.

Publiceringsdatum
2026-02-06

Om tjänsten
Som drifttekniker ansvarar du för säker och effektiv drift av våra värme- och energianläggningar. Produktionen baseras till stor del på återvunna och alternativa bränslen, vilket ställer höga krav på teknisk förståelse, noggrannhet och säkerhetstänk.
Arbetet sker både från kontrollrum och ute i anläggningen, i nära samarbete med kollegor inom drift och underhåll.
Du ansvarar för att anläggningen drivs på ett säkert, miljömässigt och ekonomiskt sätt, och tillsammans med dina kollegor säkerställer du att produktions- och distributionsverksamheten når sin fulla potential. Arbetet innebär kontinuerlig skiftgång.
Adven är ett internationellt snabbväxande företag som befinner sig mitt i energiomställningen, i en verklighet där alla måste tänka om och tänka nytt. I den här utvecklingen sitter Adven, som arbetar med energi och industriellt vatten, i förarsätet. För att möta utmaningarna som samhället har framför sig samarbetar Adven med kunder, kommuner och leverantörer.
Du erbjuds

Trygga anställningsvillkor med kollektivavtal

Förmåner i form av bl.a. årsbonus, friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning och lunchförmån

En roll med goda utvecklingsmöjligheter för den som vill växa och ta nästa steg

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för att anläggningarna drivs på ett miljömässigt, säkert och ekonomiskt sätt genom att arbeta med ständiga förbättringar enligt Advens ledningsstruktur

Tillsammans med dina kollegor tillse att produktions- och distributionsverksamheten uppnår dess fulla potential

Löpande underhållsarbeten på produktionsanläggningar och utrustning

Löpande övervakning och optimering av produktionsenheter

Vi söker dig som
Har en teknisk bakgrund och har arbetat några år exempelvis som underhållstekniker, drifttekniker, processoperatör, mekaniker eller elektriker

Har goda kunskaper inom Office-paketet

Innehar B-körkort

Talar och skriver flytande svenska, då språket används i det dagliga arbete

Det är meriterande om du har

Tidigare erfarenhet av energiproduktionsanläggningar

Besitter goda mekaniska kunskaper

Har en utbildning inom drift-och underhåll

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:

Strukturerad

Självgående

Ansvarstagande

Lösningsorienterad

Ort: Munkedal Sysselsättningsgrad: 100% Anställningsform: Tillsvidare Arbetstid: Skiftarbete samt beredskap
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7159791-1828591".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adven Sverige AB (org.nr 556702-9516), https://adven.teamtailor.com
Bruksvägen 41 (visa karta)
455 33  MUNKEDAL

Arbetsplats
Adven Group

Jobbnummer
9727610

Prenumerera på jobb från Adven Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Adven Sverige AB: