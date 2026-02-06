Skiftgående Drift- och Underhållstekniker, ångproduktion
Vill du arbeta i en framtidsbransch där hållbarhet och teknik går hand i hand?
Vill du arbeta i en framtidsbransch där hållbarhet och teknik går hand i hand?

Nu söker vi en drifttekniker till vår produktionsverksamhet inom värme och energi, med inriktning mot förbränning av återvunna bränslen. Tjänsten är skiftgående.

Om tjänsten
Som drifttekniker ansvarar du för säker och effektiv drift av våra värme- och energianläggningar. Produktionen baseras till stor del på återvunna och alternativa bränslen, vilket ställer höga krav på teknisk förståelse, noggrannhet och säkerhetstänk.
Arbetet sker både från kontrollrum och ute i anläggningen, i nära samarbete med kollegor inom drift och underhåll.
Du ansvarar för att anläggningen drivs på ett säkert, miljömässigt och ekonomiskt sätt, och tillsammans med dina kollegor säkerställer du att produktions- och distributionsverksamheten når sin fulla potential. Arbetet innebär kontinuerlig skiftgång.
Adven är ett internationellt snabbväxande företag som befinner sig mitt i energiomställningen, i en verklighet där alla måste tänka om och tänka nytt. I den här utvecklingen sitter Adven, som arbetar med energi och industriellt vatten, i förarsätet. För att möta utmaningarna som samhället har framför sig samarbetar Adven med kunder, kommuner och leverantörer.
Du erbjuds
Trygga anställningsvillkor med kollektivavtal
Förmåner i form av bl.a. årsbonus, friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning och lunchförmån
En roll med goda utvecklingsmöjligheter för den som vill växa och ta nästa stegDina arbetsuppgifter
Ansvara för att anläggningarna drivs på ett miljömässigt, säkert och ekonomiskt sätt genom att arbeta med ständiga förbättringar enligt Advens ledningsstruktur
Tillsammans med dina kollegor tillse att produktions- och distributionsverksamheten uppnår dess fulla potential
Löpande underhållsarbeten på produktionsanläggningar och utrustning
Löpande övervakning och optimering av produktionsenheter
Vi söker dig som
Har en teknisk bakgrund och har arbetat några år exempelvis som underhållstekniker, drifttekniker, processoperatör, mekaniker eller elektriker
Har goda kunskaper inom Office-paketet
Innehar B-körkort
Talar och skriver flytande svenska, då språket används i det dagliga arbete
Det är meriterande om du har
Tidigare erfarenhet av energiproduktionsanläggningar
Besitter goda mekaniska kunskaper
Har en utbildning inom drift-och underhåll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Strukturerad
Självgående
Ansvarstagande
Lösningsorienterad
Ort: Munkedal Sysselsättningsgrad: 100% Anställningsform: Tillsvidare Arbetstid: Skiftarbete samt beredskap
