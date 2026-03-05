Skiftgående Bränslemaskinist Lidköping Energi
Lidköping Energi AB / Driftmaskinistjobb / Lidköping Visa alla driftmaskinistjobb i Lidköping
2026-03-05
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköping Energi AB i Lidköping Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som skiftgående bränslemaskinist med vår produktion av fjärrvärme och el.
Produktionsanläggningen består av 9 pannor varav huvuddelen av energin produceras i våra tre avfallspannor. Bränslet bearbetas i två kvarnlinjer. Du kommer att ingå i vårt bränsleteam under ledning av bränslechef. Arbetet består av att styra och att övervaka malningsprocessen via kvarnens kontrollrum, såväl som praktiska uppgifter ute i produktionsanläggningen. Även förebyggande underhåll såsom städ, rondering samt övrigt förekommande uppgifter inom framför allt bränsleberedning men även andra avdelningar ingår.
Vi är ISO 14001-certifierade och lägger stor vikt på miljöfrågor. Förståelse för bränslekvaliténs påverkan på förbränningen samt dess inverkan på miljön gör att du som bränslemaskinist har en stor del i att vi når våra mål.Profil
Vi söker dig som har teknisk grundutbildning eller motsvarande och ser gärna att du har erfarenhet från arbete i processindustri. Du är van att arbeta självständigt och att ta egna initiativ samt är lösningsfokuserad. Datorvana samt truck/lastmaskinskort är meriterande.
Då teamet är avgörande för resultat och trivsel, så lägger vi stor vikt vid din sociala kompetens och samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett arbete i en verksamhet som kombinerar hög kompetens med en vilja att ständigt utvecklas. Vi bedriver vårt arbete utifrån våra fem principer: vi jobbar säkert eller inte alls, vi har kul på jobbet, lätt att göra rätt, förbättra varje dag och rätt från mig.
Om verksamheten
Lidköping Energi är ett modernt och hållbart energibolag, med professionella och engagerade anställda. På uppdrag av kommunen förser vi vår stad med driftsäker och klimatsmart fjärrvärme som framställs av avfallsprodukter, ett smart sätt att tillvarata en restprodukt som annars inte skulle komma till nytta. Strävan att bidra till ett hållbart samhälle och skapa kostnadseffektiva och uthålligt energisystem genomsyrar hela bolaget. Vi känner ett stort ansvar för det samhälle vi verkar och lever i, för Lidköping och är stolta över att vi bidrar till att göra Lidköping till en mer hållbar stad. Ersättning
Månadslön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköping Energi AB
(org.nr 556188-7125) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bränsleberedning Kontakt
Lars Gustavsson 0510771987 Jobbnummer
9779782