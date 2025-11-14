Skiftchef till Transport i Boliden Aitik
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll:
I rollen som Skiftchef för Transport företräder du arbetsgivare i form av att leda och utveckla verksamheten och dina medarbetare. Du arbetar aktivt med att utveckla organisation och arbetsmetoder genom att uppmuntra till samarbete, delaktighet och kunskapsspridning. Som Skiftchef bedriver du ett aktivt arbetsmiljöarbete.
Du har personalansvar för ett av våra skiftlag som arbetar inom gruppen Transport, som du aktivt leder i det dagliga arbetet ute i produktionen. Det ingår bl.a. planering av bemanning, målsamtal, kompetensutveckling och rehabilitering. Du rapporterar och utför administrativa uppgifter i våra stödsystem.
Ditt team:
Du som Skiftchef för Transport kommer arbeta i ett tätt samarbete med Skiftchefen för Lastning och Produktionsledaren under samma skift. I skiftlaget är det totalt 56 medarbetare, där du har personalansvaret för ungefär halva skiftlaget. Arbetstiden är förlagd till skiftgång med förmiddag, eftermiddag och dagtid.
Ditt bidrag:
Vi ser fram emot att jobba med dig som bygger goda relationer och samarbetar bra med andra i tvärfunktionella team. För att lyckas i rollen är du lösningsorienterad, självgående och har en god kommunikativ förmåga. För dig är det en självklarhet med ett aktivt och närvarande ledarskap och du har en förmåga att entusiasmera och motivera medarbetare mot uppsatta mål. Du är trygg i att fatta svåra beslut och står stadigt även när tempot är högt och situationen kräver snabba bedömningar. Du delar våra värderingar omsorg, mod och ansvar.
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning eller likvärdig kompetens
Erfarenhet av ledande befattning gärna med personalansvar
Erfarenhet inom gruvindustrin eller liknande bransch, ex. med maskiner.
Kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Körkort för personbil
Varför arbeta tillsammans med oss:
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Annika Järnroos, annika.jarnroos@boliden.com
. Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner Amanda Johansson, Amanda.2.johansson@boliden.com
.
Facklig information får du av
Ledarna: ledarna.aitik@boliden.com
Unionen: unionen.aitik@boliden.com
SACO: saco.aitik@boliden.com
Sista dag att ansöka är Söndag 30 november 2025.
I denna process jobbar vi med löpande urval, om du är intresserad - skicka in din ansökan redan idag!
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Vi uppskattar din omtanke.
