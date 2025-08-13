Skidlärare/Skidinstruktör i vackra Lofsdalen
2025-08-13
Skidorten Lofsdalen brukar kallas "den lilla byn med den stora skidåkningen". Lofsdalen ligger i Härjedalen, 50 mil ifrån Sthlm. Fjället erbjuder fantastisk skidåkning med Sveriges tredje högsta fallhöjd (492 m) ifrån toppen på 1125 m.ö.h
Lofsdalen har ett hjärta som logga. Ett hjärta som betyder äkthet, kärlek, passion, personligt och genuint engagemang. Vi är en skidort som berör och som skapar oförglömliga minnen och upplevelser.
Lofsdalens Fjällanläggningar AB driver skidanläggningen med hjälp av 9 liftar (varav 2 moderna 6-stolsliftar) och 25 nedfarter. Förutom dessa har vi Sportshop, Skiduthyrning, Skidskola, Aktiviteter, Kommersiellt boende, Bikepark, Skybar, Padelhall m.m. Vi är totalt ca 65 anställda varav ca 15 på helår och övriga på säsong. Personalbostad finns att hyra.
Säsongen startar i mitten av december och pågår fram till mitten av april.
Är du redo för en fantastisk vintersäsong?
Ett spännande äventyr i en vacker fjällvärld, där du får träffa många nya människor, få vänner för livet, få egna och bidra till våra gästers oförglömliga minnen, samt få arbetslivserfarenhet ifrån den spännande och växande turistbranschen. En vinter med snö, fjäll, skidåkning och glädje.
Skidskolan i Lofsdalen erbjuder grupp- och privatlektioner för alla åldrar och nivåer. Vi undervisar i Alpint, Längd, Snowboard och Telemark.
Vi söker dig som älskar skidåkning, möten med nya människor och att se andra lyckas nå sina mål.
Du är social, glad, engagerad, gillar att vara ute och vara mycket serviceinriktad.
Som skidinstruktör förmedlar du glädjen i skidåkning.
Med skidglädje och entusiasm samt självklart dina kunskaper och erfarenheter instruerar och coachar du våra gäster till utveckling och nya upplevelser på snö.
Vid behov kommer du även att hjälpa till som liftvärd (i våra barnliftar), som aktivitetspersonal och på anläggningens event och tävlingar.
Meriterande är: tidigare arbete som skidlärare, skidlärarutbildning, arbete inom barnomsorg, ledare/tränare för barn och ungdomar, alpin eller längd tävlingsbakgrund, dansktalande och att man har god skidvana.
Kan man även undervisa i snowboard, längd, telemark, sitski och skicart är detta ett stort plus.
Vi kallar på intervjuer löpande. I enlighet med GDPR så förbehåller vi oss rätten att behålla din ansöka tills dess att tjänsterna är tillsatta.
I din ansökan vill vi se, personligt brev, CV, referenser och bild. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: jonny.larsson@lofsdalen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skidlärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lofsdalens Fjällanläggningar AB
(org.nr 556089-4924), http://www.lofsdalen.com
Högbäcksvägen 3 (visa karta
)
842 96 LOFSDALEN Kontakt
Platschef
Jonny Larsson jonny.larsson@lofsdalen.com 068055303, 0768288700 Jobbnummer
9456597