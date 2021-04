Skicklig .NET utvecklare sökes! - Avantime Group AB - Elektronikjobb i Örebro

Vi är Avantime Group, en digital fullservicepartner som brinner för digital utveckling och att hjälpa våra kunder att bli redo för framtiden. Detta gör vi genom att matcha den allra senaste tekniken med affärstrender och kundbehov. Vill du skapa framtiden tillsammans med oss?På Avantime får du möjligheten att arbeta med fantastiska kunder, de senaste teknikerna och sätta din kreativitet på sin absoluta spets. Vi ger dig vägledning och de verktyg du behöver för att utvecklas och lyckas. Tillsammans skapar vi Passion for the future!Avantime expanderar och vi vill nu bli fler i teknik teamet med ytterligare en erfaren och passionerad utvecklare. Välkommen med på vår resa framåt och ansök redan idag då urval sker löpande.2021-04-09Hos Avantime får du möjlighet att jobba med den senaste tekniken, i spännande projekt tillsammans med kreativa, kompetenta och framförallt trevliga samt stöttande kollegor. Allt jobb vi gör sker inhouse och vi jobbar ihop som ett lag. Tjänsten innebär jobb med alla delar inom systemutveckling.Vi söker dig som är systemutvecklare med flera års erfarenhet. Kanske är du idag en stjärna inom backend eller så är du en fullstack utvecklare vilket är än mer önskvärt.Har du jobbat inom AI eller har intresse att göra så är det något som ses som positivt.Jobbat som backendutvecklare i åtminstone 3-5 år inom:NET Core C#Svenska och Engelska behärskar du i både tal och skriftÖnskvärt och meriterandeFöljande är önskvärda och meriterande. Desto fler du kan bocka av nedan desto bättre:Kunskaper inom någon molntjänst:AzureAWSErfarenhet inom AIFrontend kunskap:ReactVueUtvecklat Appar i:Xamarin FormsFlutterReact NativeEller annat språkCertifiering inom .NETAvantime söker dig som är nyfiken, handlingskraftig och med ett äkta intresse för framtidens trender inom teknik. Därtill hoppas vi att du har massor av humor, tycker om att dela med dig av dina idéer och trivs i en föränderlig miljö.Samarbete och laganda är vitala värderingar hos oss vilket du givetvis bidrar till genom engagemang och kunskapsutbyte med dina kollegor. Du har en positiv energi och tar dig an utmaningar med inställningen att allt går att lösa. Dina personliga egenskaper värderas oerhört högt!Vi erbjuderVi sitter idag i centrala Örebro. Allt jobb sker inhouse på kontoret eller från ditt hem.Att ha tekniskt utmanande och intressanta jobb är något som verkligen prioriteras. De ska kännas roligt att gå till jobbet varje dag. Vi vill att du ska växa och ta nästa steg med oss.Vi värderar hälsa högt så varje anställd har ett friskvårdsbidrag på 5000kr. Vi anordnar även olika aktiviteter kopplat till att öka varje anställds fysiska aktivitet.Arbetstiden är flexibel utifrån varje medarbetares vardag, anpassat emot eventuella möten och deadlines.Hos oss gäller en platt organisation där allas åsikter är viktiga och respekteras.Varje fredag har vi något vi kallar för kreativa timmen. Där du får testa och utvärdera någon teknik du tycker är intressant.Vi har kollektivavtal och marknadsmässiga löner.Se vår teamsida: https://avantime.se/team/devtech/