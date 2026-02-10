Skicklig med skjutstativ? Se hit!
Pokayoke AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-02-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Göteborg
, Partille
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Som lagerarbetare på Pokayoke får du ett spännande arbete i en modern logistikverksamhet. Du blir en viktig spelare för våra kunders framgång, och kommer ha stora möjlighet att utveckla dina erfarenheter och kunskap.
Start för tjänsten är så snart som möjligt men vi väntar gärna på rätt person.
Du börjar med 6 mån visstidsanställning men det här är ett långsiktigt uppdrag där tanken är att kunden tar över anställningen.
Arbetstid är måndag- fredag dagtid.
Observera att det är ett kyllager.Arbetsuppgifter
Du kommer primärt att jobba med infackning av pall med hjälp av skjutstativtruck men även lasta/lossa lastbilar.
Det är ett lager där alla känner alla och man hjälps åt att se till att klara dagens mål och utmaningar.
Vad vi söker
Självklart är du en vass skjutare men du kan även manövrera en ledstaplare eller hoppa upp i en motviktstruck.
Vidare tror vi att du som söker är noggrann, effektiv och har en vilja att leverera ett bra jobb. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Låter detta intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Tillsättning sker så snart vi har hittat rätt kandidat!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Kontakt
Marcus Eriksson me@pokayoke.se Jobbnummer
9732990