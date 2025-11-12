Skicklig Erfaren Smed Sökes Omgående
Forma Smide Och Design I Stockholm AB / Smedsjobb / Haninge Visa alla smedsjobb i Haninge
2025-11-12
FORMA smide och design är ett litet personligt familjeföretag med verkstad och kontor i Jordbro. Vi är för närvarande ett arbetslag på 8 personer. Vi tillverkar i verkstaden och monterar över hela Storstockholm. Vi söker en till smed som har vana och gillar sitt yrke. Våra uppdrag består mycket av inrednings uppdrag vilket kräver en noggrannhet, materialkänsla och intresse. Har du erfarenhet av dörrar är det meriterande. Du ska vara punktlig, positiv, noggrann, samarbetsvillig, funka i grupp. Vi tar in löpande för intervju under ansökningsperioden.
Arbetstider är kl. 07,00 - 16,00.
Arbetsplatser/Monterings platser över hela Storstockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: ronnie@formasmide.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forma Smide och Design i Stockholm AB
http://www.formasmide.se
Jordbrotorpsvägen 3B
)
136 50 JORDBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Forma Smide & Design I Stockholm AB Kontakt
Ägare
Ronnie Byström ronnie@formasmide.se 070-5854506, 070-5854506 Jobbnummer
9601971