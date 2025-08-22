Skicklig elektronikkonstruktör till teknikkonsultbolag!
Vår kund är en välkänd leverantör av teknikkonsulter och söker nu dig som har en meriterad utbildning och bred erfarenhet av arbete som elektronikkonstruktör. Vi tillämpar löpande urval, så sök tjänsten redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett teknikkonsultföretag med fokus på industriell IT, automation och produktutveckling. Företaget erbjuder skräddarsydda lösningar inom bland annat elektronik, mjukvara och mekanik för att hjälpa sina kunder att effektivisera produktion och utveckla innovativa produkter. Vår kund samarbetar med företag inom flera olika branscher, från medicinteknik till industriell tillverkning.
I rollen som elektronikingenjör kommer du att få möjlighet att arbeta med konstruktion, programmering, testning och verifiering av elektrotekniska system. För att trivas i rollen ser vi att du har erfarenhet av både hårdvara och mjukvara, med kunskap inom schemaarbete samt analog och digital simulering. Du kommer få möjlighet att använda din tekniska kunskap och samtidigt växa genom individuella utvecklingsplaner som anpassas efter dina tidigare erfarenheter och ambitioner.
OBS. Denna tjänst kräver säkerhetsklassning.
Du erbjuds
• Att ingå i ett stöttande team som tillsammans ansvarar för att skapa resultat
• Stor frihet under ansvar och möjlighet att generera kunskap från seniora kollegor
• Att vara en del av en innovativ verksamhet som ständigt arbetar för framtidens teknik
• En dedikerad konsultchef och karriärpartner från Academic Work
VI SÖKER DIG SOM
• Har högskole- eller civilingenjörsutbildning inom elektronik
• Har kunskaper inom elektronik, analog och digital mätteknik, C++, PCB-design, Mekanik, Altium Designer, Autodesk (inventor, Vault, Autocad) samt hårdvarunära programmering
• Talar och skriver flytande på svenska och engelska, då du kommunicerar med kunder på båda språken
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunikationslösningar som TCP/IP, USB, SPI, I2C, CAN, RS-232 samt av radiolösningar av olika slag, som bluetooth, WiFi, ZigBee och LoRaWAN.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Stabil
• Ansvarstagande
• Förändringsbenägen
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Karlskoga eller Örebro, beroende på projekt samt önskemål.
• Möjlighet till en tillsvidareanställning via oss på Academic Work och en fast månadslön
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
