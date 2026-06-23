Skepptuna fritidshem söker vikarie
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2026-06-23
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Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
"Det är viktigt för mig att det går bra för dig"- är ett motto som präglar våra båda landsbygdsskolor. Det gäller både relationen elev-personal men också mellan oss i personalen. Vi har också ett samarbete mellan skolorna med erfarenhetsutbyte på olika sätt. Vi vet att en stark samarbetskultur gynnar både lärande, trivsel och trygghet och i undervisningen arbetar vi med kooperativt lärande, ett lärarlett och elevaktivt arbetssätt. Vi har en fritidsverksamhet som erbjuder eleverna en lärande fritid med både lärarledda projekt och elevernas egna aktiviteter.
På Skepptuna skola har vi 88 elever i årskurs F-6 och fritidshem efter skoltid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta på vårt fritidshem vid behov. Fritidshemmet har öppet mellan kl. 06.00 och 18.00, och eftersom verksamheten ligger på landsbygden behöver du ha tillgång till bil för att kunna ta dig till arbetet.
Som vikarie på fritidshemmet bidrar du till att skapa en trygg, meningsfull och stimulerande miljö för eleverna. Uppdraget innebär både omsorg och lärande. Du är där barnen är, stöttar dem i deras sociala relationer och deltar i eller genomför enklare aktiviteter utifrån verksamhetens behov. Du samarbetar nära med ordinarie personal och bidrar till att skapa en positiv och utvecklande vardag för eleverna.
Under skoltid arbetar du som resurs i klass och stöttar elever och lärare i undervisningen.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en barnskötarutbildning eller fritidsledarutbildning och har erfarenhet av att arbeta på fritidshem.
För tjänsten krävs B-körkort och tillgång till egen bil, då Skepptuna skola är belägen på landsbygden där möjligheterna till kollektivtrafik är begränsade.
Du behöver vara en trygg person som är bra på att skapa positiva och stärkande relationer till både barn, kollegor och vårdnadshavare. Det är viktigt att du är ansvarstagande och samarbetsorienterad och bra på att både arbeta självständigt och i team.
Varmt välkommen med din ansökan.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Före erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333055". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225)
195 92 MÄRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sigtuna kommun, Skepptuna skola Kontakt
Biträdande rektor
Emmy Davinder emmy.davinder@sigtuna.se Jobbnummer
9975401