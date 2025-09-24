Skeppsbyggare konceptingenjör - Marine Design
2025-09-24
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fartygskonstruktioner AB i Uddevalla
Vill du vara med och forma framtidens fartyg?
Hos FKAB Marine Design får du kombinera din ingenjörskunskap med kreativitet och innovation. Vi söker nu en konceptingenjör med fokus på hydrodynamik, stabilitet och skrovberäkningar. Här blir du en viktig del i arbetet med att ta fram fartyg som är energieffektiva, hållbara och redo att möta framtidens krav.
Tjänstgöringsort: Uddevalla eller Göteborg.
Din roll
Som konceptingenjör är du med redan i de tidiga faserna av våra projekt och lägger grunden för fartygens design. Du kommer att:
utföra hydrostatiska analyser, stabilitetsberäkningar och skrovoptimeringar
delta i modellförsök och analysera resultat för att utveckla fartygens prestanda
bidra i nybyggnadsprojekt med beräkningar inom stabilitet och hydrodynamik
samarbeta tätt med kollegor inom olika discipliner för att ta fram kompletta designlösningarPubliceringsdatum2025-09-24Profil
Vi söker dig som är utbildad skeppsbyggare/naval architect och vill växa i en roll med stort tekniskt ansvar. Vi ser gärna att du har:
kunskap inom hydrodynamik, stabilitet och skrovdesign
erfarenhet av beräkningsverktyg inom fartygsdesign (för skrovlinjer, hydrodynamik och stabilitet)
goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt
Erfarenhet från modellförsök, varv, klassningssällskap eller fartygsdrift är meriterande, men vi värdesätter framför allt din nyfikenhet och vilja att lära.
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som:
är analytisk och gillar att lösa komplexa tekniska problem
trivs i samarbeten och är öppen för nya idéer
har en positiv inställning och drivs av utveckling
Du trivs i en dynamisk miljö där du kan hantera flera parallella uppgifter på ett strukturerat sätt.
uppskattar en miljö där engagemang, teknik och arbetsglädje går hand i hand
driva och samordna projekt, där du säkerställer att tekniska lösningar omsätts till hållbara och konkurrenskraftiga fartygskoncept
Varför FKAB?
Sedan 1961 har vi levererat fartygsdesign till kunder världen över. Vi är ett oberoende designhus med kontor i Sverige och Kina, där vi kombinerar lång erfarenhet med nytänkande. Vårt fokus är att skapa lösningar som bidrar till lägre bränsleförbrukning, minskad miljöpåverkan och hög operativ effektivitet - alltid i nära samarbete med våra kunder.
Låter det här som din nästa utmaning?
Skicka ditt CV till recruit@fkab.se
och ange "Konceptingenjör" i ämnesraden.
Intervjuer hålls löpande.
Vill du veta mer om oss? Besök
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Email
E-post: recruit@fkab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konceptingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fartygskonstruktioner AB
(org.nr 556088-1889), http://www.fkab.com
Gustaf Mattssons Väg 2 (visa karta
)
451 50 UDDEVALLA Jobbnummer
