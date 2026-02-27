Skeppare sökes till turistsäsong 2026
2026-02-27
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
I vår verksamhet står värdskap och service i centrum.
Näringslivsavdelningen i Fagersta kommun söker personal som ska arbeta som skeppare på museet Oljeön.
Ditt uppdrag
I Ängelsberg finns besöksmålet Oljeön, världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. Oljeraffinaderiet byggdes 1875 och är idag ett museum, med visningssäsong maj-september. Oljeön ligger i sjön Åmänningen, cirka 500 meter från Ängelsbergs samhälle. För att ta sig till ön färdas du på färjan Petrolia. Som skeppare är din uppgift att, på ett säkert sätt, framföra Oljeöns besökare och guider via sjövägen, tur-retur från fastlandet. Som skeppare ansvarar du dessutom över sjösäkerheten ombord färjan. Arbetstiden är schemalagd, helgarbete förekommer.
Dina kvalifikationer och meriter
Vi söker dig som är ansvarstagande och flexibel samt punktlig och pålitlig. Vi ser gärna att du har sjövana eller liknande erfarenhet. Krav för att framföra färjan Petrolia är Fartygsbefälexamen klass 8 samt ett aktuellt läkarintyg för sjöfolk, vilket är meriterande om du har sedan tidigare. Du har goda språkkunskaper i svenska. Eftersom vi även har utländska besökare ser vi helst att du har goda språkkunskaper i engelska, övriga språk är meriterande. Det är viktigt att du förmedlar ett bra värdskap och bemötande till våra besökare, därav lägger vi stor vikt i din personlighet. Du har körkort och tillgång till bil.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
timlön
timlön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/35".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/35". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta kommun
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen, Näringsliv Kontakt
Tobias Back 0223-44083
Tobias Back 0223-44083 Jobbnummer
9767034