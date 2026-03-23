Skeppare på skärgårdsbåt (Söderköping)
2026-03-23
Som befälhavare på M/S Athene ansvarar du för att framföra och manövrera fartyget säkert samt för passagerare och besättning. Vi trafikerar Göta kanal från Söderköping och vidare ut i Östgötaskärgården alla dagar i veckan. Utöver ordinarie turer kör vi även specialturer som skaldjurskryssningar, företagsevent och bröllop.
Du får arbeta på en av Sveriges mest klassiska passagerarrutter med varierad trafik och nära kontakt med gästerna. Arbetet består av dagturer om cirka 3-5 timmar per tur. På lördagar körs två turer efter varandra. Den totala arbetstiden är vanligtvis omkring 5-7 timmar per dag. Den längre turen har ett planerat stopp i Stegeborg för lunch och passagerarhantering.
Trafiken går på fasta rutter, vilket gör tjänsten lätt att komma in i även för nya befäl.
M/S Athene är 81 bruttoton, cirka 25 meter lång och tar upp till 90 passagerare. Som befälhavare på en mindre skärgårdsbåt får du ett brett ansvar och är en viktig del av gästupplevelsen ombord.
Du behöver uppfylla kraven för läkarintyg för sjöfolk.
Anställning sker från början av juni till slutet av augusti.
För den som behöver kan kustnära boende ordnas utanför Valdemarsvik. Enklare övernattningsmöjlighet ombord kan finnas vid behov.
Tjänsten passar både nyutexaminerade och mer erfarna befäl. Vi är även intresserade av kontakt med lokala befäl som kan hoppa in vid behov under säsongen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: jobb@skargardskompaniet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skärgårdskompaniet i Östergötland AB
(org.nr 559510-5528), https://www.skargardskompaniet.se
614 30 SÖDERKÖPING
)
614 30 SÖDERKÖPING Arbetsplats
M/S Athene Kontakt
Magnus Lindkvist info@skargardskompaniet.se 0705420506
