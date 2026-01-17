Skeppare på skärgårdsbåt (Söderköping)

Som befälhavare på M/S Athene ska du framföra och manövrera fartyget säkert. Vi trafikerar Göta kanal ut i skärgården alla dagar i veckan. Dessutom kör vi vissa specialturer (skaldjurskryssningar, företagsevent, bröllop m.m.). M/S Athene är på 81 bruttoton, drygt 25 m lång och tar upp till 90 passagerare. Minsta krav för behörigheten är FB VII Inre fart (upp till 150 bruttoton). Som befälhavare på en liten skärgårdsbåt får man göra det mesta. Det är viktigt att du är bra på att skapa en positiv miljö och är serviceinriktad. Besättningen ser till att skapa en lyckad helhetsupplevelse för passagerarna. Du behöver ha eller uppfylla kraven för att få läkarintyg för sjöfolk. Anställning från början av juni till slutet av augusti. Bra om du har boende i närområdet, men det finns även hytter ombord som kan användas.