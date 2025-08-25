Skåvsjöholm konferens & hotell kock
Vi söker nu en ny kollega till oss på Skåvsjöholm konferens och hotell!
Vi tror att du är en person med hög ambitionsnivå som inte är rädd att ha många bollar i luften. Du är en driven, flexibel och positiv kock med känsla för smak, kvalitet och service. Du har förmåga att arbeta självständigt men är en del av teamet, tar ansvar för ditt arbete och inspireras av utmaningar för att hitta lösningar till olika önskemål. Du behöver ha körkort och goda kunskaper i svenska och engelska.
Vi behöver dig för att vara delaktig av den dagliga driften. Du är med och planerar menyer och inköp, du har även en del i att nyckeltal hålls. Det är även fördelaktigt om du har kunskap om bakning och skapande av desserter.
Arbetstider kommer att vara lämpade på dagar, kvällar &-helger.
Tillträde 14 September med möjlighet för tidigarelagd anställning
Skåvsjöholm är en konferens- och hotellanläggning som du hittar 25 minuter med bil från Stockholm C i härlig skärgårdsmiljö. Hos oss finns det 17 möteslokaler i varierande storlek och 97 hotellrum samt en fantastisk restaurang med lovordade måltider. Allt med strålande utsikt över vattnet och allt under ett och samma tak. Vårt löfte till våra kunder är: Prickfria möten.
Hållbarhetsfrågor och omtanke om miljön genomsyrar hela vår verksamhet och vi bedriver sedan länge ett aktivt miljöarbete med ambition att minska vår miljöpåverkan.
Vi har en Svanenmärkning och är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Genomgående hög kvalitet på alla plan är viktigt för oss och vi är även certifierade enligt ISO 9001.Övrig information
Ansökan skickas till: jonathan.birgersson@skavsjoholm.se
Sista ansökningsdag är 25/9 - 2025
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
