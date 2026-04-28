Skatteutredare brottsbekämpningsavdelningen
2026-04-28
Vill du arbeta med kvalificerade skatteutredningar och bidra i arbetet mot ekonomisk brottslighet?
Som skatteutredare på Skatteverkets brottsbekämpningsavdelning arbetar du med komplexa och samhällsviktiga utredningar tillsammans med engagerade kollegor. Här får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen behövs för ett tryggare och mer rättvist samhälle. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Brottsbekämpningsavdelningens uppdrag är att förebygga, motverka och utreda ekonomisk brottslighet, allvarligt skatteundandragande, både nationellt och internationellt och folkbokföring som brottsverktyg.
Som skatteutredare hos oss arbetar du med fördjupade utredningar i syfte att bland annat stoppa felaktiga utbetalningar och motverka avsiktligt skatteundandragande både nationellt och internationellt. Arbetet kan ske i samverkan med andra myndigheter i syfte att effektivt bekämpa den kriminella ekonomin.
Arbetsuppgifterna är omfattande och komplexa och kräver ett nära samarbete med kollegor. Arbetet kräver en hög effektivitet och kvalitet. Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Arbetet är kvalificerat och vi väljer den utredningsform som är bäst lämpad i det enskilda fallet exempelvis revision, skrivbordsutredning eller kontrollbesök.
Du tillhör Brottsbekämpningsenhet 1 på Brottsbekämpningsavdelningen med placering i Umeå. På sektionen arbetar cirka 20 medarbetare. Enheten består av totalt 10 sektioner och rymmer, utöver beskattningsverksamhet, även kompetens inom folkbokföring och brottsförebyggande arbete.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
arbeta strukturerat genom att planera, organisera och prioritera arbetsuppgifter samt hålla uppsatta tidsramar
ta ansvar för att driva ditt arbete framåt och agera självständigt i linje med uppdraget
vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
arbeta målmedvetet med fokus på prestation och resultat
analysera informationsflöden, se samband och fatta välgrundade beslut.
Du ska även ha:
högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi, juridik alternativt flerårig, aktuell och relevant erfarenhet av utredningsarbete inom myndighet
flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från ekonomi- eller revisionsarbete alternativt flerårig, aktuell och relevant arbete med fördjupad utredning eller revision på statlig myndighet
B-körkort.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av skatterelaterat ekonomi- eller revisionsarbete inom offentlig sektor, redovisnings/revisionsbyrå alternativt ekonomifunktion på ett företag.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Östermalmsgatan 63A (visa karta
)
903 35 UMEÅ
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Thomas Arvidsson, SACO thomas.arvidsson@skatteverket.se 010-5774379
9881233