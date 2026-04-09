Skatteutredare Brottsbekämpningsavdelningen
2026-04-09
Vill du göra skillnad på riktigt genom att arbeta med komplexa skatteutredningar som bekämpar ekonomisk brottslighet?
Hos oss på Skatteverkets brottsbekämpningsavdelning får du som skatteutredare möjlighet att bidra till ett rättvist samhälle. Du kommer ges möjlighet att bli en del av en engagerad grupp som arbetar med utmanande och meningsfulla utredningar, där din insats verkligen gör skillnad. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Brottsbekämpningsavdelningens uppdrag är att förebygga, motverka och utreda ekonomisk brottslighet, allvarligt skatteundandragande, både nationellt och internationellt och folkbokföring som brottsverktyg.
Som skatteutredare hos oss arbetar du med fördjupade utredningar i syfte att t.ex. stoppa felaktiga utbetalningar, motverka avsiktligt skatteundandragande både nationellt och internationellt samt förhindra utnyttjande av vårt välfärdssystem. Utredningarna avser ofta flera skatteslag och du utreder bland annat oredovisade inkomster, oredovisad arbetskraft för att fastställa rätt beskattning.
Arbetsuppgifterna är omfattande och komplexa och kräver ett nära samarbete med kollegor. Arbetet kräver en hög effektivitet och kvalitet. Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Arbetet är kvalificerat och vi väljer den utredningsform som är bäst lämpad i det enskilda fallet exempelvis revision, skrivbordsutredning eller kontrollbesök.
Du tillhör brottsbekämpningsenhet 1 på Brottsbekämpningsavdelningen, med placering i Luleå. På enheten är vi ca 190 kollegor.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
ta initiativ, tänka nytt och ta ställning i frågor
ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
ha en god förmåga att samarbeta med andra och vara hjälpsam, vilket innebär att du är lyhörd för andras synpunkter och tar ansvar för att gemensamma uppgifter genomförs
kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik
flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från ekonomi- eller revisionsarbete alternativt flerårig, aktuell och relevant arbete med fördjupad utredning eller revision på statlig myndighet
B-körkort.
Det är även önskvärt att du har arbetat med liknande arbetsuppgifter på Skatteverket.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luleå Kontakt
Henrik Ottestig, ST 010-5746180 Jobbnummer
9844136