Skattekonsult | Fastighet och Transaktioner | Manager | Stockholm

Vi söker en engagerad och erfaren skattekonsult till vår verksamhet i Stockholm. Du kommer att bli en del av en välmående och växande grupp som arbetar med några av Sveriges och världens största bolag. Med en stark efterfrågan på våra tjänster erbjuder vi en spännande möjlighet att utvecklas inom skatterådgivning mot fastighetsbranschen.
Möjligheten
Som skattekonsult hos oss på EY får du möjlighet att driva transaktioner inom inkomstskatt och fastighetsområdet. Om du gillar att arbeta med fastigheter kommer du verkligen att trivas här! Du får möjlighet att arbeta med fastighetstransaktioner och fördjupa dig i skatterådgivning till fastighetsbranschen. Vi värdesätter din insats och erbjuder en arbetsplats där du kan växa och bidra till vår fortsatta framgång.
Ansvarsområden
Som skattekonsult kommer du att spela en central roll i att hantera och rådgiva våra kunder inom inkomstskatt och fastighetstransaktioner. Du kommer att arbeta nära både interna och externa intressenter för att säkerställa att våra tjänster levereras med högsta kvalitet och effektivitet. Ditt arbete kommer att präglas av omväxling och utmaningar, där du får möjlighet att utveckla dina färdigheter och bidra till teamets framgång.
Hantera och rådgiva kring komplexa skattefrågor relaterade till inkomstskatt och fastighetstransaktioner
Driva och leda projekt, inklusive planering, genomförande och uppföljning av skatteärenden
Bidra till teamets utveckling och tillväxt genom kunskapsdelning och samarbete
Kvalifikationer
Juristexamen med inriktning mot skatterätt
Några års relevant erfarenhet från revisionsbyrå, skattebyrå eller advokatbyrå
Stark förståelse för inkomstskatt och fastighetstransaktioner
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Utmärkta kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska
Meriterande
Tidigare bevisad erfarenhet av fastighetstransaktioner, inklusive due diligence, strukturering och skatterelaterade aspekter
Kunskap om internationella skatteregler och erfarenhet av att arbeta med gränsöverskridande skattefrågor, särskilt för kunder med globala verksamheter
Som person är du
Naturligt nyfiken och redo att samarbeta med andra och bygga relationer, såväl med kollegor och som med kunder.
Stark målorientering med ambition att utvecklas och gillar att ge professionell service
Vad vi erbjuder dig
På EY kommer vi hjälpa dig att bygga vidare på dina kunskaper för att kunna ta nästa steg i din karriär. Vi stärker dig i en flexibel miljö och låter dig och din kompentens blomma i en kultur som värdesätter mångfald och inkludering på en global nivå. Läs mer här.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Då är du varmt välkommen att söka tjänsten. Skicka in din ansökan senast den 11 januari 2026. Vid frågor om tjänsten kontaktar du Maya Lundin på maya.lundin@se.ey.com
. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontaktar Simon Aspler på simon.aspler@se.ey.com
.
Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories. Så ansöker du
