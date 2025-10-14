Skattejurist inriktning enskild firma
2025-10-14
Ludvig och Co är Sveriges ledande ekonomi- och affärspartner till landets företagare.
Vi gör vi nu en storsatsning inom skatt och söker en engagerad och affärsdriven Skattejurist med inriktning mot enskild firma. Med vår starka kundbas inom den gröna näringen (exempelvis lantbruk och skogsägare) har du ett mycket gynnsamt utgångsläge!
Hos oss kommer du bidra med kvalificerad rådgivning som gör våra kunder mer framgångsrika. Men du blir också en nyckelperson, att i nära samarbete med oss i företagsledning utveckla och forma skatteaffären framåt. Väx med oss och var en central del i vår kommande satsning på skatterådgivning!
Din roll
Som Skattejurist inom enskild firma är du rådgivaren som våra kunder vänder sig till för trygghet, struktur och framgång. Du arbetar med frågor som rör inkomstbeskattning, moms, deklarationer, ägarskiften och strategiskt skatteanalys och optimering- alltid med målet att skapa bästa möjliga resultat för kunden.
Hos oss blir du inte bara rådgivare utan också medskapare. Tillsammans med våra skatteexperter och ledningen är du med och bygger en verksamhet som ska bli marknadsledande inom skatterådgivning för Sveriges småföretagare.
Vi har kontor över hela landet och din placeringsort är valfri utifrån våra cirka 90 arbetsplatser. Ange i ansökan vilken ort du önskar utgå ifrån!
Vem vi söker
Vi söker dig som:
• Har juristexamen eller motsvarande med inriktning på skatterätt.
• Har erfarenhet av skattefrågor för enskild firma från en konsultverksamhet eller motsvarande affärsverksamhet.
• Trivs i rådgivarrollen och brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina verksamheter.
• Är engagerad, nyfiken och vill bidra både till kundernas och vår egen tillväxt.
• Vill vara med och bygga en verksamhet där vi gör saker tillsammans och driver utvecklingen framåt.
Varför Ludvig och Co?
Vi kombinerar lokal närvaro med nationell styrka. Med över 100 kontor över hela Sverige och en stor bas av kunder inom den gröna näringen (ex lantbruk och skogsägare) får du en unik möjlighet att både göra skillnad för företagare och vara med och forma framtidens skatterådgivning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
