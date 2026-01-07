Skaraborgs tingsrätt söker Sommarnotarie
Sveriges Domstolar, Skaraborgs tingsrätt / Juristjobb / Skövde Visa alla juristjobb i Skövde
2026-01-07
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Skaraborgs tingsrätt i Skövde
Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.
Skaraborgs tingsrätt finns i moderna och ljusa lokaler i centrala Skövde med närhet till resecentrum. Skaraborgs tingsrätt är en av de större mellanstora tingsrätterna och har drygt 55 medarbetare, varav hälften är jurister.
Skaraborgs tingsrätt har två målenheter som handlägger brottmål, tvistemål och ärenden, och en serviceenhet som bland annat ansvarar för administration, reception, säkerhet och registrering av nya mål.
Är du juriststuderande och vill få praktisk erfarenhet av domstolsarbete? Funderar du kanske på en framtid inom rättsväsendet? Då är du välkommen att söka sommarnotarietjänstgöring vid Skaraborgs tingsrätt.
Arbetet innebär
I arbetet som sommarnotarie ingår bland annat att delta i beredning av mål och ärenden, protokollföra vid förhandlingar, skriva förslag till domar och beslut samt att göra rättsutredningar. Om möjligt även upprätta skriftliga sammanställningar inför huvudförhandlingar i tvistemål, s.k. tryck.
Kvalifikationskrav
Kriterierna för att söka tjänst som sommarnotarie är att du är godkänd minst till och med termin fem på juristprogrammet vid ansökan. Du ska ha genomfört och ha avslutat kurserna i processrätt samt straff- och civilrätt i juristutbildningen. Du ska ha minst en termin kvar av juristprogrammet efter anställningsperioden.
Vi söker dig som har goda betyg från genomförda delar av juristutbildningen liksom goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Andra viktiga egenskaper är noggrannhet, analytisk förmåga, god samarbetsförmåga samt att kunna organisera och planera ditt arbete.
Intervjuer på plats tillämpas normalt sett inte för denna korta anställning utan stor vikt kommer att läggas vid ditt personliga brev, dina betyg samt dina svar på enkätfrågorna och hur du motiverar ditt intresse för att arbeta som sommarnotarie vid vår domstol. Det kan bli aktuellt med digital intervju för slutkandidater under början av februari (preliminärt vecka 6-7).Publiceringsdatum2026-01-07Övrig information
Vi söker en eller flera sommarnotarier för en tidsbegränsad anställning under 10 veckor under sommaren 2026 . Anställningen är på heltid vecka 25- 34 .
För att vi ska kunna pröva din ansökan behöver giltig betygsutdrag från juristprogrammet bifogas tillsammans med ditt CV och personligt brev. Det är av stor vikt att du svarar på enkätfrågorna i rekryteringsverktyget samt bifogar aktuellt betygsutdrag från juristprogrammet.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2026. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSB 2026/5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Skaraborgs tingsrätt Kontakt
Administrativ chef
Josefine Siewertz 0500-499220 Jobbnummer
9672430