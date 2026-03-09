Skaraborgs sjukhus söker Tandsköterska
Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Skövde Visa alla tandsköterskejobb i Skövde
2026-03-09
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skasPubliceringsdatum2026-03-09Beskrivning
Käkkirurgiska kliniken på Skaraborgs Sjukhus, Skövde, ingår i verksamhetsområde 5 som även innefattar Ögon- och ÖNH-mottagning med en slutenvårdsavdelning, Ögonoperation, Logopedi samt Ortopedi.
Kliniken har en bred verksamhet inom det käkkirurgiska vårdpanoramat. I området ingår dentoalveolär kirurgi, implantat, ortognatkirurgi, trauma och käkledskirurgi. På kliniken finns fyra käkkirurger, en assistenttandläkare, två ansiktsprotetiker och åtta tandsköterskor. Vi har ett nära samarbete med ÖNH-mottagningen och Specialisttandvården.Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska kommer du assistera vid operation och mottagning. Det ingår även instrumentvård, receptionsarbete och röntgen. Beroende på verksamhetens behov, din kompetens och intresse kan du även komma att få individuella uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska med ett intresse för käkkirurgi. Det är meriterande om du har gått utbildningen käkkirurgisk operationstandvård för tandsköterskor. Du ska ha ett positivt förhållningssätt samt god samarbets- och initiativförmåga. Andra egenskaper som värderas högt är att du är flexibel och serviceinriktad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Intervjuer sker fortlöpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1383". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 5, Käkkirurgi Kontakt
Dennis Wik 0735974516 Jobbnummer
9784472