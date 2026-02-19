Skara Sommarland söker Chief Operating Officer
Chief Operating Officer (COO) till Skara Sommarland
Vill du leda den kommersiella driften i en av Sveriges mest välkända nöjesparker och samtidigt vara med och utveckla framtidens gästupplevelser? Då kan detta vara din nästa utmaning; COO Upplevelse på Skara Sommarland.
Vi är en nöjespark och Skandinaviens största (utomhus)vattenpark. Hos oss kan du åka Big Drop - Europas brantaste vattenrutschbana, Cobra, Tranan - den enda berg- och dalbanan i sitt slag i världen, och mycket mer! Dessutom har vi ett brett mat-, fika- och snacksutbud samt flera spel och butiker. Vi finns mitt i Skaraborg, är en av områdets största ungdomsarbetsgivare och tillsammans vill vi leverera upplevelser i världsklass.
Om rollen
Som Chief Operating Officer (COO) på Skara Sommarland har du det övergripande ansvaret för den kommersiella driften inom division Upplevelse och bär fullt resultatansvar. Rollen är både strategisk och operativ och innebär ett tydligt mandat att utveckla, effektivisera och optimera verksamheten med fokus på lönsamhet, kvalitet och gästupplevelse.
Du arbetar nära VD och ingår i parkens ledningsgrupp. Som COO bidrar du aktivt till bolagets långsiktiga strategi och omsätter koncernens mål till konkreta planer, initiativ och resultat i den dagliga driften. Ett starkt ledarskap och förmågan att engagera och utveckla chefer och medarbetare är avgörande för att lyckas i rollen.
I rollen ansvarar du bland annat för att:
• Driva och utveckla den kommersiella driften med fullt ansvar för resultat, budget och personal
• Identifiera och genomföra intäktsdrivande initiativ som stärker lönsamheten
• Utveckla och implementera operativa strategier i linje med bolagets övergripande mål
• Säkerställa effektiva processer, strukturer och arbetssätt som stödjer en stabil och kostnadsoptimerad drift
• Följa upp och analysera verksamhetens nyckeltal och resultat för att identifiera förbättringsområden
• Initiera och leda förbättrings- och förändringsarbete baserat på analys och insikter
• Säkerställa att gästfeedback analyseras systematiskt och planerar åtgärder för att öka gästnöjdheten
• Vara en tydlig kulturbärare och bidra till ett ledarskap i enlighet med koncernens värderingar
• Utveckla och stödja Area Managers genom tydlig målstyrning, kommunikation och kompetensutveckling
• Kommunicera vision, mål och strategi på ett inspirerande och tydligt sätt till organisationen
Om dig
Vi söker dig som har flera års erfarenhet inom ledande roller och som trivs i en verksamhet där högt tempo, säsongsvariation och gästfokus är en naturlig del av vardagen.
Vi ser att du har:
• Akademisk utbildning inom företagsekonomi, management eller motsvarande alternativt likvärdig yrkeserfarenhet från tidigare roller
• Minst 5-7 års erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter med fullt budget-, resultat- och personalansvar
• Dokumenterad erfarenhet av att rekrytera, utveckla och coacha chefer på mellanchefsnivå
• God förståelse för digitala verktyg och hur digitalisering kan bidra till effektivare arbetssätt
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
• Affärsmässig och resultatorienterad, med förmåga att balansera lönsamhet och upplevelsekvalitet
• En trygg och tydlig ledare som bygger engagemang, förtroende och starka team
• Strukturerad och analytisk, med ett proaktivt och lösningsorienterat arbetssätt
• Flexibel och ansvarstagande, med förmåga att hantera både vardagliga och mer krävande situationer
• Gästfokuserad och nytänkande, med driv att utveckla nya erbjudanden och förbättra helhetsupplevelsen
Praktisk information om tjänsten
Du arbetar i enlighet med Parks and Resorts policys och riktlinjer samt bidrar aktivt till koncernens hållbarhets- och arbetsmiljöarbete.
Rollen innebär förtroendearbetstid och hög närvaro i verksamheten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning och tillträde enligt överenskommelse.
Om ansökan och kontakt
Sista ansökningsdag är 20260301. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag. Vi tar endast emot ansökningar via vår rekryteringsplattform.
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Christoffer Östling (VD) via christoffer.ostling@sommarland.se
. För övriga frågor kopplat till rekryteringsprocessen vill vi att du kontaktar Ida Lundberg (HR Partner) via ida.lundberg@sommarland.se
.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig!
Om Skara Sommarland
Skara Sommarland är Skandinaviens största vattenpark och ligger i Skara utanför Skövde. Skara Sommarland är fyllt av magiska upplevelser för hela familjen och utöver det äventyrliga och fartfyllda vattenlandet finns även ett tivoli och gokartbanor. Här kan våra sommargäster njuta av så väl fartfyllda vattenattraktioner som härliga pooler, tivoliattraktioner för stora som små, spel och 5-kamp, lyckohjul och lotterier, matkiosker, restauranger och caféer.
Skara Sommarland är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Furuvik och Kolmården. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
