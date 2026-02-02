Skåpbyggare sökes!
2026-02-02
Vill du skapa funktionella och hållbara lösningar i en industriell miljö där kvalitet, säkerhet och precision alltid står i centrum? Vår kund söker nu en skicklig skåpbyggare till sin anläggning i Skultuna. Här får du arbeta praktiskt med moderna processer och bidra till produkter som gör skillnad. Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett engagerat team!* Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Vår kund är en stabil aktör inom industriservice och arbetar nära större industrikunder. Verksamheten präglas av högt säkerhetstänk, kvalitet och ett gott samarbete i teamet. Som skåpbyggare kommer du att arbeta med byggnation av elskåp till industrikunder. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat bockning av skenor/stjärnor, borrning, skruvning och montage. Rollen är praktisk och varierande.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer att vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund under de första 6 månaderna. Intentionen är att du därefter ska kunna bli direktanställd, förutsatt att alla parter är nöjda.
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och samtliga frågor hänvisas tilllinn.ostin@pn.se
Vi söker dig som:
Är över 18 år
Har erfarenhet av industriellt arbete, exempelvis montage, produktion eller verkstad
Har vana av praktiskt arbete som borrning, skruvning och montering
Har bakgrund som elektriker eller mekaniker (meriterande)
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Som person är du pålitlig, noggrann och har ett gott säkerhetstänk. Du trivs i en roll där det är mycket att göra och där ansvar och samarbete är en naturlig del av vardagen.
START: Omgående / enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidPLACERING: Skultuna
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Linn Östin, linn.ostin@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Detta är ett heltidsjobb.
Professionals Nord Eskilstuna AB
Professionals Nord Eskilstuna
Linn Östin linn.ostin@pn.se
