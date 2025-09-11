Skåpbyggare med elutbildning
2025-09-11
Om Jobbet
A-Staffing i Katrineholm söker nu skåpbyggare med elutbildning för uppdrag hos vår kund i Finspång. För rät person finns goda möjligheter att bli direktanställd hos kunden efter sex månader.
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att bygga elskåp i en verkstad. Emellanåt kan även arbete som installationselektriker förekomma.
• Läsa och tolka ritningar och parttabeller
• Montering av komponenter och flänsar
• Stansning manuellt med verktyg eller med en hydraulisk punche (stansmaskin)
• Kabeldragning/tråddragning, kapning, märkning, klamring
• Pressning/krimpning (kabelskor/ändhylsor)
• Funktions- och isolationstester
Utbildning och Intyg
Krav: El- och energiprogrammet, Skötsel av elanläggningar
Viktigt: ECY certifikatErfarenheter
Vi ser helst att du efter din utbildning jobbat minst ett år som installationselektriker och har fullgjort din lärlingstid. För jobbet behöver du kunna lästa ritningar och ha erfarenhet av montage med höga krav på resultat och kvalitet.
Personliga kvalifikationer
Du är en ansvarstagande person med hög arbetsmoral och god samarbetsförmåga. Med fokus på kundens behov utför du ditt arbete på ett noggrant och professionellt sätt. Monteringen ska sedan ske exakt som ritningen säger vilket kräver att du som person är noggrann, kvalitetsmedveten och gör rätt från början. Du behöver även vara händig och ha god teknisk förståelse.
Sök tjänsten via länk till annonsen. Vi läser alla ansökningar löpande, gör urval och kallar till intervju under annonseringstiden.
Startdatum
Behovet är omgående, tillsättning sker efter överenskommelse.
A-Staffing är medlemmar i Installatörsföretagen (IN), Byggföretagen samt Almega Kompetensföretagen så du kan vara säker på att du alltid har rätt anställningsvillkor.
Som anställd på A-Staffing kan du räkna med vårt engagemang för dig, dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö. Vår prioritet är öppenhet och tillgänglighet samt din trivsel, hälsa och säkerhet. Vi erbjuder all vår personal friskvårdsbidrag. Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.
A-Staffing levererar tjänster inom bygg-, anläggnings- och elteknikbranschen i södra och mellersta Sverige. A-Staffing hette tidigare VMP Group, men namnändrades under 2021. Inom kedjan verkar A-Staffing Sweden AB och A-Staffing Construction AB. Ersättning
