Skapa din nästa möjlighet med Exaltera Marketing
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Vetlanda Visa alla säljarjobb i Vetlanda
2026-07-14
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Vill du ha ett jobb där du får utvecklas, träffa nya människor och varje dag får chansen att bli bättre? Exaltera Marketing söker nu engagerade säljare med utgångspunkt i Vetlanda.
Hos oss handlar försäljning om mer än att nå mål. Det handlar om att bygga relationer, utveckla sin kommunikation och växa som person tillsammans med ett team som vill framåt.
Din vardag hos oss
Som säljare arbetar du med personliga kundmöten där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Du möter kunder genom event, kampanjer och andra aktiviteter där du skapar kontakt, lyssnar på behov och presenterar lösningar.
Du får en varierad vardag där du utvecklar ditt självförtroende, din kommunikation och dina säljkunskaper. Med hjälp av utbildning, coachning och stöd från teamet får du alla verktyg för att lyckas.
Du utgår från vårt kontor i Vetlanda och blir en del av ett team där vi hjälper varandra, delar erfarenheter och skapar framgång tillsammans.
Det här erbjuder vi
Garantilön kombinerad med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Kontinuerlig coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
En arbetsplats med stark gemenskap och positiv energi
Vi firar när du lyckas
Vi tror på att uppmärksamma hårt arbete och bra resultat. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi söker dig som
Tycker om att möta nya människor
Har en positiv inställning och vill utvecklas
Motiveras av mål och resultat
Tar ansvar och gillar att samarbeta
Vill utmana dig själv och lära dig nya saker
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi tror att rätt inställning, energi och vilja att utvecklas är det som skapar framgång.
Ansök idag
Vill du bli en del av ett team där du får möjlighet att utvecklas, påverka din egen inkomst och bygga erfarenhet för framtiden?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Vetlanda. Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
574 41 VETLANDA Jobbnummer
10001965