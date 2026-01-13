Skånes grymmaste undersköterske-jobb
2026-01-13
Vi söker en timanställd undersköterska till Hälsa Hemma - en ny innovativ vårdcentral som kombinerar hembesök och digitala möten. Vi söker dig som kan jobba dag, kväll och helg, beroende på behov.
Våra ledord: Digifysisk vård på riktigt! Vi får dagligen beröm från våra patienter för vårt sätt att arbeta, och nu söker vi dig som är undersköterska och vill arbeta på Sveriges kanske mest uppskattade vårdcentral.
Du kommer utgå från vår fysiska vårdcentral på Krusegatan i Malmö.
Hos oss får du
arbetsglädje och en god arbetsmiljö.
arbeta på en vårdcentral startad av oss som jobbar i vården.
utvecklande och självständiga arbetsuppgifter.
en varierad arbetsdag där du träffar patienter både via chatt och hembesök.
ge nära vård - på riktigt!
vara ute och se många delar av Malmö och Lund eftersom vi möter patienterna i deras hem.
fantastiska patienter.
Vi söker dig
som är utbildad undersköterska.
som vill jobba på timmar, efter behov.
som har körkort för personbil (B-körkort).
som har god stickvana.
som brinner för att ge god vård.
med mycket god svenska i tal och skrift.
med god datorvana.

Publiceringsdatum
2026-01-13

Om företaget
Vi prioriterar vårdkvalitet, arbetsglädje och god arbetsmiljö.
Vi har stora ambitioner att bli Sveriges bästa vårdcentral.
Vi älskar att tänka nytt.
För oss är det viktigt att patienten får ett gott bemötande, och god vård med hög kontinuitet.
Så fungerar Hälsa Hemma
Vården på Hälsa Hemma drivs dels genom digitala besök i vår mobilapp genom text- och video, och dels genom hembesök. Vår ambition är att patienten ska uppleva att Hälsa Hemma är en tillgänglig och pålitlig vårdcentral.
Du kommer stötta flera mindre arbetsgrupper bestående av en sjuksköterska, läkare och vid behov annan vårdprofession beroende på patientens behov.
Du behöver inte ha någon erfarenhet av digitala besök eller hembesök sedan tidigare, vi lär gärna upp dig. Du får tillgång till en modern elbil som du laddar vid vår vårdcentral.
Vi drivs av att erbjuda bästa möjliga vård samtidigt som vi har roligt tillsammans. Vi ser fram emot att berätta mer om oss själva och hur vi arbetar - men framförallt att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
(org.nr 559211-6890), https://halsahemma.se
212 27 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälsa Hemma Malmö

Kontakt
Rekryteringskoordinator
Linnéa Friberg linnea.friberg@halsahemma.com Jobbnummer
