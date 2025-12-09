Skåne Stadsmission söker en Socialchef
Vill du leda och utveckla sociala verksamheter som gör skillnad för människor i utsatta livssituationer? Skåne Stadsmission söker en Socialchef med strategiskt tänkande, starkt ledarskap och ett hjärta för socialt arbete. Är det du?
Rollen
Här får du arbeta både strategiskt och operativt, från att bevaka samhällsutvecklingen och analysera trender, till att driva innovation. Rollen innebär personalansvar för fem verksamhetschefer, övergripande budgetansvar och att du är en aktiv del av ledningsgruppen. Du blir en nyckelperson i organisationen som säkerställer att arbetet bedrivs med hög kvalitet i enlighet med vår värdegrund och i nära relation till de samhällsutmaningar vi möter.
Dina huvudsakliga ansvarsområden omfattar att leda och utveckla samtliga sociala verksamheter inom Skåne Stadsmission genom att leda våra verksamhetschefer. Du ansvarar för att utforma och följa upp en treårig verksamhetsplan samt budget och driver utvecklingen av nya metoder och arbetssätt inom socialt arbete. Rollen innefattar personalansvar för verksamhetschefer och att säkerställa en god arbetsmiljö. Du bygger och underhåller relationer med kommuner, regionen och civilsamhället samt bidrar till organisationens strategiska riktning som medlem i ledningsgruppen.
Du ansvarar övergripande för verksamheterna:
• Café David Malmö * Unga Forum Malmö * Stadsmissionshälsan Malmö, Helsingborg och Kristianstad * Värmestugan Malmö * Hemlösas Hus Helsingborg * Café David Kristianstad * Nattjouren Kristianstad
Du förväntas också bidra till organisationens utveckling genom att representera Skåne Stadsmission vid externa möten, konferenser och nätverksträffar. Du medverkar även i kommunikations- och opinionsbildningsinsatser när det behövs. Rollen innebär också att du stödjer krishantering vid akuta situationer, leder och deltar i interna arbetsgrupper för tvärfunktionella frågor och samverkar med HR kring rekrytering, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Du säkerställer att uppföljning av statistik görs för att skapa rapporter till bidragsgivare och myndigheter.
Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till direktorn. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % som kan komma att föregås av sex månaders provanställning. Du utgår från vårt kontor i Malmö på Olof Palmes plats.
Vi erbjuder
På Skånes Stadsmission får du stor påverkan genom ditt övergripande ansvar att leda, utveckla och samordna samtliga våra sociala verksamheter i hela Skåne. Du får tillhöra en organisation som brinner för att förebygga utanförskap och stärka individers makt över sitt eget liv. Alla som arbetar här känner varje dag att de gör skillnad för människor som lever i utsatta livssituationer. För dina medarbetare står alltid mänskliga rättigheter i fokus och tillsammans skapar vi ett medmänskligare Skåne. Som medlem i ledningsgruppen arbetar du i ett ledningsteam som har bestämt sig för att organisationen tydligt ska driva mot den utstakade strategiska riktningen och skapa en stark och positiv organisationskultur och en långsiktig och stabil ekonomi. Vill du vara med och bidra med din djupa kunskap som socialchef?
Vem är du?
Du en kommunikativ och närvarande ledare som arbetar strukturerat och noggrant samtidigt som du har initiativkraft och förmåga att skapa samarbete och driva utveckling. Genom att vara stödjande, inspirerande och lösningsorienterad hjälper du dina verksamhetschefer att lyckas och utvecklas.
Du har minst några års erfarenhet av driva strategiskt förändringsarbete och att leda andra ledare inom sociala frågor. Din goda förståelse för socialpolitik, lagstiftning och samhällsutveckling gör att du ser helheten och kan omsätta visioner i praktiken. Det är meriterande om du har kompletterande utbildning inom ledarskap, organisation eller offentlig förvaltning.
Du har:
• Relevant akademisk utbildning, exempelvis socionomexamen eller annan högskoleutbildning inom socialt arbete eller beteendevetenskap. * Goda kunskaper i Office-paketet, framförallt i Excel, Word och Powerpoint * Mycket goda kunskaper i svenska, både i skrift och tal * B-körkort
Ansök
I denna rekrytering samarbetar vi med Insikta AB Charlotte Olsson. Vid frågor ring gärna Charlotte Olsson på 070-6021911, eller maila charlotte@insikta.se
. Självklart behandlar vi ditt samtal och ansökan konfidentiellt. Ansök enkelt genom att bifoga cv och personligt brev via länken. Vi tillämpar löpande urval och sista ansökningsdag är den 11 januari.
Skåne Stadsmission
Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Vi ger akut hjälp med basbehov såsom mat, kläder, hygien, vård och boende samt professionellt stöd för långsiktig förändring. Vårt mål är att ge alla människor nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Det gör vi genom att stödja individens tro på sin egen förmåga samtidigt som vi driver opinion för ett hållbart och medmänskligt Skåne. Vill du vara med?
Skåne Stadsmission har idag drygt 125 tillsvidareanställda medarbetare och cirka 275 privatvolontärer och 126 företagsvolontärer, samt en omsättning på cirka 120 miljoner kronor. Vi är en av tio medlemmar i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner som delar värdegrund och varumärkesplattform.
Stadsmissionens verksamheter finansieras genom IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap), avtal, bidrag, projektmedel, försäljning av varor och tjänster samt insamlade medel från företag och privatpersoner.https://www.skanestadsmission.se/
