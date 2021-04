Skadeverkstadschef till Borås Bil Lastvagnar - AB Effektiv Borås - Inköpar- och marknadsjobb i Borås

AB Effektiv Borås / Inköpar- och marknadsjobb / Borås2021-04-13Nu har du chansen att få leda och utveckla Borås Bil Lastvagnars skadeverkstad. Vi erbjuder dig en tjänst på ett företag med ett välkänt varumärke och med den ledande lastbil- och bussverkstaden i regionen - med modern utrustning och fin miljö!Om vår kundBorås Bil är ett familjeföretag som grundades 1936 av familjen Andersson. Familjeatmosfären lever kvar och idag levererar vi personbilar, lastvagnar och service till högsta kvalitet. Försäljning och service av Volvo lastvagnar och bussar handhas av Borås Bil Lastvagnar AB och Borås Bil Personbilar AB innehar agenturen för Volvo personbilar, Renault och Dacia person- och transportbilar samt Ford person- och transportbilar inom Sjuhäradsbygden.2021-04-13I rollen som skadeverkstadschef hos Borås Bil Lastvagnar kommer du att leda arbetet i skadeverkstaden och ha ett nära samarbete med försäkringsbolagen. En central del i rollen innefattar att få verksamheten att nå nästa nivå, där ledarskapet är en nyckelfaktor. Du har ett personalansvar för 5-6 mekaniker. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat:Leda, coacha och motivera teamet genom ett närvarande ledarskapArbeta mot fastställda och framtida KPI:er med tillhörande resultat- och budgetansvarSkapa en framgångsrik relation till försäkringsbolagenGenomföra beräkningar och offerter till försäkringsbolagenHantera kundärenden, skadebesiktningar och utföra dokumentationDu kommer att arbeta verksamhetsnära i det operativa arbetet och du rapporterar till servicechefen.Vi söker dig som har ledarerfarenhet och tidigare erfarenhet av personalansvar. Vi ser gärna att du har branscherfarenhet av tunga fordon. Det är meriterande med erfarenhet av Cabas. Vidare har du en mycket god ekonomisk - och affärsförståelse.Som person är du kommunikativ och förtroendeingivande med ett utpräglat kund- och servicetänk. Du har ett strukturerat arbetssätt med ordning och reda i verkstadsmiljö och har en mycket god planeringsförmåga. För denna tjänst är ett tydligt och närvarande ledarskap en förutsättning, där du skapar såväl förtroende som trygghet för dina medarbetare. Vidare har du lätt för att skapa goda relationer både internt och externt.Här kommer du få en nyckelroll med placering i helt nya lokaler som inkluderar större ytor, moderniserad utrustning och en behaglig miljö. Förmånerna är många. Företaget har en Feelgood-grupp som planerar roliga aktiviteter att se fram emot under året, förmånligt friskvårdsbidrag (f.n. 3000kr) och Borås Bil Sport Academy med olika tävlingslopp under året. Därtill möjligheten att uppleva bolagets produkter via rabatter inom bilköp, biltillbehör och drivmedel. Företaget har också en förmånsportal med pensionsrådgivning samt företagshälsovård med regelbundna hälsoundersökningar. Företaget är kollektivanslutna via Motorbranschens arbetsgivarförbund.Har du frågor om tjänsten eller vill veta mer om vad företaget kan erbjuda dig? Tveka inte att kontakta Marie Wikström eller Jens Lindroth som varmt tar emot ditt samtal!Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Sista ansökningsdatum är 2 maj men intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna jens@effektiv.se alt 033-430 38 48 eller marie.wikströ m@effektiv.se alt 033-430 38 41Effektiv är det personliga konsultföretaget inom rekrytering och bemanning. Vi vill att det skall vara enkelt för våra kunder och vår personal att arbeta med och hos oss. Därför är våra ledstjärnor Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga - ord som vi lever efter och som är receptet för att överträffa dina förväntningar.För den här tjänsten förmedlar Effektiv kontakten och du kommer bli anställd direkt hos kundföretaget.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-02AB Effektiv Borås5687199