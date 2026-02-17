Skadetekniker till Mariestads bil & kaross
2026-02-17
Är du en erfaren skadetekniker som vill arbeta i en modern skadeverkstad där kvalitet, yrkesstolthet och gott samarbete står i fokus? Här får du möjlighet att kliva in i en central och viktig roll!
Mariestads bil & kaross är ansluten till Autoexperten, en rikstäckande butiks- och bilverkstadskedja samt en ledande aktör på den svenska fordonsmarknaden, med cirka 54 butiker, 370 anslutna verkstäder och över 4 500 företagskunder. Vi arbetar långsiktigt för att få bilar att leva längre - genom professionellt underhåll, service och reparationer för både privat- och företagskunder.
Vår verkstad är certifierad enligt standarden Godkänd Bilverkstad, vilket innebär att vårt arbete kvalitetssäkras och granskas av en oberoende tredje part. På Mariestads bil & kaross servar och reparerar vi alla typer av bilmärken, och du får möjlighet att utvecklas brett inom fordonsbranschen.
Läs gärna mer på www.autoexperten.se
Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Vi söker dig som är fullärd och trygg i hela skadeprocessen - från riktning och mätning till demontering och montering. Du kommer arbeta i skadeverkstaden där du kommer ha stor möjlighet att påverka och forma ditt arbete.
Arbetet sker i nära samarbete med övriga verkstaden där du har fyra kollegor.
Vi söker dig som har:
Stor erfarenhet av att arbeta som bilplåtslagare eller skadetekniker
Förmågan att arbeta självgående och ta ansvar för hela skadeprocessen
Öga för kvalitet och noggrannhet
Vi erbjuder:
En tydlig plats i teamet där du blir en viktig nyckelperson
Modern verkstadsmiljö och bra förutsättningar att lyckas
Möjlighet att påverka hur skadeverkstaden utvecklas framåt
Trygga anställningsförmåner och en omtänksam arbetsmiljö
Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Bergvik & Partners och vid eventuella frågor kring rollen når du rekryteringskonsult Robin Ring på robin.ring@bergvikpartners.se
