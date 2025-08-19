Skadetekniker Mercedes-Benz Mölndal
Hedin Automotive Göteborg AB / Tunnplåtslagarjobb / Mölndal Visa alla tunnplåtslagarjobb i Mölndal
2025-08-19
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedin Automotive Göteborg AB i Mölndal
, Göteborg
, Kungsbacka
, Alingsås
, Borås
eller i hela Sverige
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Skadetekniker på vår anläggning Mercedes-Benz anläggning i Mölndal. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Arbetsuppgifter Vi söker nu en Skadetekniker - Plåt som vill vara med och forma framtidens skadeverkstad tillsammans med oss. I denna roll kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa att våra kunders fordon återställs till sitt ursprungliga skick med högsta kvalitet. Du arbetar självständigt med karosseriskador, plåtarbeten och riktbänksarbeten. Rollen innefattar också svetsning, demontering och montering av komponenter samt glasarbeten.
I det dagliga arbetet ingår:
Självständigt utföra reparationer av karosseriskador, inklusive rostlagning och plåtarbeten
Diagnostisera skador på fordonet och fastställa reparationsmetod
Initiering och kalibrering av utbytta delar som radar, kameror och sensorer
Aktivt samarbete med lackavdelning och kundmottagning
Säkerställa kvalitetsstandarder genom egenkontroller och dokumentation
Delta i förbättringsarbete och följa säkerhetsföreskrifter i verkstaden
Nyckelkompetenser/förmågor:
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer, med ett naturligt sinne för färg och form. Du trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team som stöttar. Vidare ser vi att du har:
Fordonsteknisk utbildning - på minst gymnasienivå - med inriktning mot karosseri/plåt.
Modernt tekniskt kunnande då bilarnas utrustning blivit mer avancerade
Meriterande är om du även har kunskaper/erfarenhet i skadekalkylering
B-körkort
Om du har tidigare erfarenhet av arbete som billackerare på en skadeverkstad ser vi det som ett stort plus. Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att ta tillvara på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss, växer även vi som företag.
Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor. Alla våra verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner, så som:
Förskottssemester
Extra föräldralön
Generöst friskvårdsbidrag
Allt för att värna om våra medarbetares hälsa och välmående. Läs mer på vår hemsida: wwww.hedinautomotive.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
(org.nr 556061-3456), https://www.hedinautomotive.se/ Arbetsplats
Hedin Automotive Kontakt
Almedin Gigic almedin.gigic@hedinautomotive.se 0317900265 Jobbnummer
9464127