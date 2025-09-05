Skadetekniker för arbete med bussar
2025-09-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi på GR8 Partner Group söker nu en erfaren skadetekniker till vår kund i Göteborg. Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter som bland annat inkluderar slipning, spackling, lackering, plåtarbete, svetsning samt viss el-jobb på bussar. Viktigast för kunden är att du har ett intresse för arbete med fordon och en stark vilja för utveckling.
Vi söker dig som:
Har bakgrund inom karosseri- eller skadeverkstad, gärna med inriktning mot tunga fordon.
Har intresse för att arbeta brett - både med plåt, lack och viss el.
Är noggrann, ansvarstagande och självgående.
Trivs med att lösa problem praktiskt och ser vad som behöver göras.
Har god samarbetsförmåga.
Publiceringsdatum2025-09-05
Gr8 Partner Groups arbetssätt präglas av personligt engagemang. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag som arbetar mot hållbara och långsiktiga personallösningar inom bygg och industri. Som ett mindre företag arbetar vi nära varandra, vilket gör att varje individ blir en värdefull del av vårt team.
Vi fokuserar på att bygga starka och förtroendefulla relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Genom att noggrant matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats skapar vi förutsättningar för långsiktiga samarbeten där både företag och anställda kan utvecklas och växa.
Varje medarbetare är för oss mer än bara en resurs - vi fokuserar på människan bakom kompetensen och arbetar tillsammans för en hållbar och långsiktig framtid.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum.
Obs! Märk din ansökan med "Skadetekniker Göteborg". Omarkerade ansökningar kommer ej att kunna hanteras.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
