Skadetekniker / bilplåtslagare

Prowork Bemanning AB / Tunnplåtslagarjobb / Stockholm
2025-09-17


Vi söker nu en erfaren Skadetekniker / plåtslagare till vår kund i de centrala delarna av Stockholm.
Du kommer arbeta tillsammans med ett team av skickliga och erfarna kollegor inom bilskade- och fordonsteknik. Din roll kommer att vara tekniskt mångsidig, och du blir en av våra ledande experter på plåtskador.

Arbetsuppgifter
Du kommer vara involverad i hela processen, där dina arbetsuppgifter inkluderar slipning, spackling, svetsning, limning, mätning och riktning.
Reparation och arbete med Toyotabilar som har fått krockskador.
Utföra byten och riktning av karossdetaljer, samt svets- och limarbeten på plast och plåt, inklusive chassijusteringar och byta av glas

Vi söker dig som har relevant utbildning och några års erfarenhet inom yrket. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är uppdaterad med dagens fordonsteknik, förstår svenska och engelska samt innehar ett manuellt B-körkort.
Som person ser vi att du är självständig, organiserad, ansvarsfull och har god förmåga att samarbeta, även i stressiga situationer.

Välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Bemanning AB (org.nr 556967-7072)

Arbetsplats
Prowork Kompetens

Jobbnummer
9512638

