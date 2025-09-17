Skadetekniker / bilplåtslagare
Vi söker nu en erfaren Skadetekniker / plåtslagare till vår kund i de centrala delarna av Stockholm.
Du kommer arbeta tillsammans med ett team av skickliga och erfarna kollegor inom bilskade- och fordonsteknik. Din roll kommer att vara tekniskt mångsidig, och du blir en av våra ledande experter på plåtskador.
Arbetsuppgifter
Du kommer vara involverad i hela processen, där dina arbetsuppgifter inkluderar slipning, spackling, svetsning, limning, mätning och riktning.
Reparation och arbete med Toyotabilar som har fått krockskador.
Utföra byten och riktning av karossdetaljer, samt svets- och limarbeten på plast och plåt, inklusive chassijusteringar och byta av glas
Vi söker dig som har relevant utbildning och några års erfarenhet inom yrket. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är uppdaterad med dagens fordonsteknik, förstår svenska och engelska samt innehar ett manuellt B-körkort.
Som person ser vi att du är självständig, organiserad, ansvarsfull och har god förmåga att samarbeta, även i stressiga situationer.
