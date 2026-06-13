Skadetekniker

Småländska Bilaktiebolaget / Tunnplåtslagarjobb / Vetlanda
2026-06-13


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Bilskadereparatör till Småländska Bil i Vetlanda
Till vår nyrenoverade skadeavdelning i Vetlanda söker vi nu en engagerad och noggrann bilskadereparatör. Vill du arbeta i en modern skadeverkstad där kvalitet, utveckling och trivsel står i fokus? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Hos Småländska Bil får du arbeta med moderna fordon, med särskilt fokus på Mercedes-Benz och allbil. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling genom exklusiva märkesutbildningar samt möjligheten att arbeta med den senaste tekniken i branschen. Tillsammans med kompetenta kollegor bidrar du till trygga och professionella fordonsreparationer.

Publiceringsdatum
2026-06-13

Dina arbetsuppgifter
I rollen som bilskadereparatör ansvarar du för att utföra kvalificerade reparationer av skadade personbilar enligt tillverkares och försäkringsbolags riktlinjer. Ditt arbete är avgörande för att säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Reparera och byta karossdelar, inklusive riktning, svetsning, nitning och limning

Montera och demontera komponenter vid skadereparationer

Arbeta med moderna verktyg och mätutrustning

Dokumentera arbetet digitalt i system som Cabas/Cab Repair

Samarbeta tätt ihop med skadeberäknare

Bidra till en säker, strukturerad och trivsam arbetsmiljö

Vi söker dig som
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i team. Du har ett öga för detaljer och strävar alltid efter hög kvalitet i ditt arbete.
Vi ser gärna att du har:

Utbildning inom bilskadereparation, fordonsteknik eller motsvarande erfarenhet

Dokumenterad erfarenhet av karosseriarbete på personbilar

Vana att arbeta enligt tillverkares och försäkringsbolags riktlinjer

God kännedom om modern skadeverkstadsteknik

B-körkort

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Stark samarbetsförmåga och en positiv inställning

En modern och nyrenoverad arbetsplats

Möjlighet till utveckling genom märkesutbildningar

Arbete med den senaste tekniken

Ett engagerat team med god sammanhållning

Tjänsten rapporterar till servicechef.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag – vi arbetar med löpande urval och intervjuer.
Placering - Vetlanda
Småländska Bil är ett etablerat och familjärt företag som grundades 1950. Med tiden har vi hunnit bli cirka 110 medarbetare som förser södra Sverige med bilar och servicetjänster av riktig hög kvalitet. Koncernen har tre enheter i Växjö, Kalmar och Vetlanda.
Vi är agent för Mercedes-Benz personbilar, transportbilar samt återförsäljare för Kia. Vi erbjuder anställning hos en välkänd och renommerad arbetsgivare som värdesätter glatt humör, engagemang, driv och social kompetens.
Vårt ledord är Välvilja, allt vi gör, utför och säger skall vi göra med välvilja. Vi vill alla väl så som kunder och våra anställda. Vi är en trygg arbetsgivare med en kompetent organisation som genomsyras av starkt lagarbete och härlig stämning genom alla led.
Tillsammans skapar vi en trivsam arbetsplats som drivs mot gemensamma mål och som alltid levererar kvalitet på utsatt tid.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-2647705-2051773".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Småländska Bilaktiebolaget (org.nr 556054-2051), https://jobb.smalandskabil.se
Småländska Bil AB (visa karta)
574 33  VETLANDA

Arbetsplats
Småländska Bil

Jobbnummer
9962515

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