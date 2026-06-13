Skadetekniker
Småländska Bilaktiebolaget / Tunnplåtslagarjobb / Vetlanda Visa alla tunnplåtslagarjobb i Vetlanda
2026-06-13
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Bilskadereparatör till Småländska Bil i Vetlanda
Till vår nyrenoverade skadeavdelning i Vetlanda söker vi nu en engagerad och noggrann bilskadereparatör. Vill du arbeta i en modern skadeverkstad där kvalitet, utveckling och trivsel står i fokus? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Hos Småländska Bil får du arbeta med moderna fordon, med särskilt fokus på Mercedes-Benz och allbil. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling genom exklusiva märkesutbildningar samt möjligheten att arbeta med den senaste tekniken i branschen. Tillsammans med kompetenta kollegor bidrar du till trygga och professionella fordonsreparationer.Publiceringsdatum2026-06-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som bilskadereparatör ansvarar du för att utföra kvalificerade reparationer av skadade personbilar enligt tillverkares och försäkringsbolags riktlinjer. Ditt arbete är avgörande för att säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Reparera och byta karossdelar, inklusive riktning, svetsning, nitning och limning
Montera och demontera komponenter vid skadereparationer
Arbeta med moderna verktyg och mätutrustning
Dokumentera arbetet digitalt i system som Cabas/Cab Repair
Samarbeta tätt ihop med skadeberäknare
Bidra till en säker, strukturerad och trivsam arbetsmiljö
Vi söker dig som
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i team. Du har ett öga för detaljer och strävar alltid efter hög kvalitet i ditt arbete.
Vi ser gärna att du har:
Utbildning inom bilskadereparation, fordonsteknik eller motsvarande erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av karosseriarbete på personbilar
Vana att arbeta enligt tillverkares och försäkringsbolags riktlinjer
God kännedom om modern skadeverkstadsteknik
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Stark samarbetsförmåga och en positiv inställning
En modern och nyrenoverad arbetsplats
Möjlighet till utveckling genom märkesutbildningar
Arbete med den senaste tekniken
Ett engagerat team med god sammanhållning
Tjänsten rapporterar till servicechef.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag – vi arbetar med löpande urval och intervjuer.
Placering - Vetlanda
Småländska Bil är ett etablerat och familjärt företag som grundades 1950. Med tiden har vi hunnit bli cirka 110 medarbetare som förser södra Sverige med bilar och servicetjänster av riktig hög kvalitet. Koncernen har tre enheter i Växjö, Kalmar och Vetlanda.
Vi är agent för Mercedes-Benz personbilar, transportbilar samt återförsäljare för Kia. Vi erbjuder anställning hos en välkänd och renommerad arbetsgivare som värdesätter glatt humör, engagemang, driv och social kompetens.
Vårt ledord är Välvilja, allt vi gör, utför och säger skall vi göra med välvilja. Vi vill alla väl så som kunder och våra anställda. Vi är en trygg arbetsgivare med en kompetent organisation som genomsyras av starkt lagarbete och härlig stämning genom alla led.
Tillsammans skapar vi en trivsam arbetsplats som drivs mot gemensamma mål och som alltid levererar kvalitet på utsatt tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-2647705-2051773". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Småländska Bilaktiebolaget
(org.nr 556054-2051), https://jobb.smalandskabil.se
Småländska Bil AB (visa karta
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574 33 VETLANDA Arbetsplats
Småländska Bil Jobbnummer
9962515