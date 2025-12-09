Skådespelare till skräckföreställning
2025-12-09
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Estrad Norr i Östersund
Estrad Norr är en regional scenkonstverksamhet med ett kulturpolitiskt uppdrag att driva den samlade scenkonstverksamheten i Jämtland Härjedalen. Vi har inriktningarna Teater, musik, musikteater och dans.
VI arbetar för att sprida scenkonst som ett självständigt konstnärligt uttryck och gör scenkonst tillgänglig för publik i hela Jämtlands län. Mycket av vår verksamhet riktar sig till barn och unga i skolans värld, men vi arbetar också med offentliga föreställningar.
Vi samarbetar med arrangörer, skolor och föreningar, som är den viktiga länken mellan oss och publiken. Genom att lyssna på länets behov kan vi erbjuda scenkonstupplevelser på turné, lokala scener, skolor och bygdegårdar i hela Jämtland Härjedalen.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Till vår nyskrivna skräckföreställning söker vi en kvinnlig skådespelare (spelålder 18-25 år) till turné för högstadiet. Du kommer att vara en del av Teater Barda, en ensemble bestående av människor med olika funktionsvariationer och du behöver vara lyhörd och inlyssnande samt ha ett stort tålamod och god anpassningsförmåga.
Engagemanget omfattar:
Repetitioner och framförande av föreställningen.
Repetitionsperiod: Är uppdelad i två perioder 2026-04-08 2026-06-17 samt 2026-08-17 2026-09-02
Turnéperiod: 2026-09-03 2026-10-22
Anställningen är ett pjäskontrakt perioden 2026-04-08-2026-10-22
Arbetsdagar: måndag-Torsdag (helger lediga) vilket motsvarar 80% anställning.Kvalifikationer
Vi söker efter en kvinnlig skådespelare som har vana att framföra både text som agera fysiskt. Högskoleutbildning, eller längre yrkeserfarenhet inom skådespeleri, dans eller cirkus är ett krav. Castingen är uppdelad i två delar, där ett första urval av kandidater kallas till digital intervju med projektets regissör och Teater Bardas verksamhetsledare som genomförs i december-januari. Därefter kallas tre-fyra kandidater till en heldags workshop i Östersund den 26 januari, där vi kommer att jobba tillsammans med Teater Bardas ensemble. Rollen tillsätts inom en vecka efter workshopen.
ÖVRIGT
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Välkommen med din ansökan Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/428/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Estrad Norr Kontakt
Områdeschef Kultur och bildning
Anna Söderbäck anna.soderback@regionjh.se 063-146732 Jobbnummer
9636354