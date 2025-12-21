Skådespelare sökes till Vertikal serie
2025-12-21
Mondiala Productions kommer under 2026 att spela in ett antal serier i kategorin "verticals".
Ett avsnitt i en sådan här serie är 90 sekunder långt och en serie har väldigt många avsnitt.
Den här typen av serier konsumeras via telefonen och spelas därför in i vertikalt format och kallas för "verticals"
I centrum för en sådan här serie står romantik och berättartekniken går ut på att tittarna inte kan låta bli att titta på nästa avsnitt.
Vi söker nu skådespelare som känner att detta kan passa.
Vi kommer framför allt att spela in serier på engelska men det blir en och annan på svenska också som planen ligger.
Vi söker därför speciellt skådespelare som kan prata engelska helt utan svensk brytning men även en del skådespelare som kommer att agera på svenska.
Skriv tydligt i din ansökan om du vet med dig att du inte pratar engelska helt utan svensk brytning så vi inte kallar in dig för audition till en serie där det är ett krav.
Inspelningarna kommer att ske under perioden Februari-Augusti 2026 och rekryteringen kommer att ske löpande.
Tiden man behöver vara med på set som skådespelare ligger generellt på mellan 5 och 14 dagar för en serie beroende på roll.
För de skådespelare som detta verkligen passar kommer det finnas möjlighet att vara med i mer än en sådan här serie.
Lön: 150 kr i timmen
Mer info om Mondiala Productions hittar du på www.mondialaproductions.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: mondialaentertainment@outlook.com Arbetsgivare Mondiala Entertainment AB
