Skadesamordnare till Uppsalahem
Uppsalahem AB / Bankjobb / Uppsala Visa alla bankjobb i Uppsala
2026-01-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsalahem AB i Uppsala
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag och har ca 300 engagerade medarbetare som förvaltar vårt bestånd av ca 18 000 lägenheter. Hos oss får du arbeta med något av det som är mest betydelsefullt för människor, deras hem.
Ditt uppdrag hos oss
Som skadesamordnare har du en central roll i arbetet med att begränsa och åtgärda skador i våra fastigheter, både i hyreslägenheter och gemensamma utrymmen. Du ansvarar för skadeärendet hela vägen, från besiktning och utredning till återställning och slutbesiktning. Under processens gång är du hyresgästens huvudsakliga kontakt.
Rollen kombinerar praktiskt arbete ute i fastigheterna med administrativ och ekonomisk samordning. Du projektleder återställningsinsatser, följer upp entreprenörer och säkerställer att dokumentation, beställningar och uppföljning hanteras i vårt fastighetssystem. I kontakten med hyresgäster, kollegor, entreprenörer och försäkringsbolag är kvalitet, tydlighet och kundnöjdhet alltid i fokus.
Du arbetar med skador för Distrikt Östra men har ett nära samarbete med skadesamordnare på de övriga distrikten. Vid behov kan du även komma att stötta kollegor inom Distrikt Östra med andra ärenden.
Exempel på arbetsuppgifter
Besiktning och planering inför återställning
Samordning av återställande av skador samt uppföljning av skador, inklusive ekonomi och administration.
Slutbesiktning och kvalitetssäkring
Stöd till förvaltare och övriga organisationen gällande byggnadstekniska frågor.
Kontakt med hyresgäster och försäkringsbolag, inklusive regresshantering
Arbeta förebyggande för att över tid minska skadeutfallet.
Vem är du?
Gymnasial eller eftergymnasial utbildning, gärna inom bygg, el eller VVS
Några års erfarenhet inom bygg- eller fastighetsteknik
Erfarenhet som arbetsledare eller projektledare (meriterande)
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi söker dig med teknisk bakgrund och ett genuint intresse för fastigheter, byggteknik och skadehantering. Du har några års erfarenhet från bygg- eller fastighetsbranschen och är van vid att leda projekt, fatta beslut och arbeta nära både entreprenörer och hyresgäster. Du har goda kunskaper i byggfysik, installationsteknik och utredningsmetodik. Entreprenad-, hyres- och försäkringsjuridik är även något du känner dig trygg med.
Du är en strukturerad och lösningsorienterad person med god förmåga att hantera många uppgifter parallellt. Du är trygg i din roll, kommunicerar tydligt och har lätt för att skapa förtroende genom ett professionellt och serviceinriktat bemötande.
Din arbetsplats
Vårt kontor hittar du på Brantingstorg, bara ett stenkast från centrala Uppsala. Vi erbjuder bra förmåner för våra anställda - bland annat ett generöst friskvårdserbjudande, lunchsubvention och timbank.
Vi på Uppsalahem
På Uppsalahem möts mod, nyfikenhet och stark vilja att göra skillnad. Här arbetar vi tillsammans för att forma framtidens boende - med idéer som vågar utmana och lösningar som gör vardagen bättre för Uppsalabor. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka Uppsalas utveckling tillsammans med engagerade kollegor som är stolta över det vi skapar. Tillsammans arbetar vi för ett levande och hållbart Uppsala där människor kan leva och trivas, idag och i framtiden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på www.uppsalahem.se.
Här kan du även läsa mer om vilka förmåner vi erbjuder.
Om anställningen
Omfattning: Heltid Arbetstider: 08.00-17.00 (mån-fre) Anställningsform: Tillsvidareanställning Start: Enligt överenskommelse Placering: Distrikt Östra
Nyfiken?
Vill du veta mer om tjänsten? Då ska du kontakta Fastighetschef, Fredrik Martinsson, fredrik.martinsson@uppsalahem.se
. Vi går igenom ansökningarna löpande så rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-02-19.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7065605-1795969". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsalahem AB
(org.nr 556137-3589), https://xn--karrir-fua.uppsalahem.se
Brantingstorget 13 (visa karta
)
754 34 UPPSALA Arbetsplats
Uppsalahem Jobbnummer
9691899