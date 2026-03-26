Skadereglerare motorskador
2026-03-26
Motiveras du av ett jobb med många kundkontakter och hög service? Då kan vi ha ett jobb för dig! Kolla in vår annons som skadereglerare till vårt härliga gäng på motorskador i Skövde.
Om jobbet
Du ingår i ett team på 11 personer som tillsammans arbetar för att säkerställa nöjda kunder genom ett positivt bemötande och en ansvarsfull skadereglering.
I rollen som skadereglerare tar du emot och registrerar motorfordonsskador som drabbar våra kunder, tolkar försäkringsvillkor och ser till att kunden får rätt ersättning. Som skadereglerare arbetar du även med att utreda ansvarsfrågor i skador kopplat trafikskadelagen. Arbetet som skadereglerare på motorskador är variationsrikt i högt tempo och innebär många kontakter med våra kunder i telefon och i skrift.
Som skadereglerare hos oss arbetar du självständigt med att hjälpa kunder, men du jobbar också tillsammans med kollegorna i gruppen, med våra motortekniker och med övriga grupper inom bolaget.
Vem är du?
Vi vill att du har erfarenhet av service, rådgivning eller handläggning av kundärenden. Har du även erfarenhet av försäkringar och/eller skadereglering sedan tidigare är det ett plus. Du har god kommunikativ förmåga i tal och skrift och är van att hantera digitala arbetsverktyg. För att trivas i rollen är det en förutsättning att du motiveras av många kundkontakter och att du har en utpräglad servicekänsla för att hjälpa kunden på bästa sätt. Som person vill vi att du är ansvarstagande, har högt målfokus och kan arbeta självständigt enligt de riktlinjer och arbetssätt som vi har att förhålla oss till.
Vill du veta mer kan du kontakta:
Rekryterande chef Stefan Gustafson 0500-77 70 31
Personalrepresentant Louise Andersson 0500-77 70 28
Länsförsäkringar Skaraborg är ett kundägt bolag som erbjuder försäkring, bank och fastighetsförmedling i Skaraborg. För oss som arbetar i bolaget blir uppdraget tydligt eftersom kundnytta och ägarnytta är samma sak.För oss är det viktigt med nöjda kunder som valt att skydda, spara och låna på hemmaplan. Det skapar värde som på olika sätt kommer våra ägare, det vill säga våra kunder, till godo. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Skaraborg - Ömsesidigt
(org.nr 566000-6866), https://www.lansforsakringar.se/skaraborg/privat/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LF Skaraborg Jobbnummer
9820766