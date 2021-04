Skadereglerare motorskador - Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidigt - Maskiningenjörsjobb i Örebro

Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidigt / Maskiningenjörsjobb / Örebro2021-04-13Länsförsäkringar BergslagenÄr du studerande med siktet inställt på sommarjobb? Vi på skadeorganisationen välkomnar dig som är intresserad av att kombinera juridik/villkorsprövningar med kundkontakt. Vi hoppas annonsen väcker din nyfikenhet och att du inte tvekar på att skicka in din ansökan.Om jobbetJobbet är ett sommarvikariat på heltid under vecka 26-33. Under vecka 23-25 kommer introduktion i samt utbildning gällande arbetet att ske. Jobbet innebär att du tar emot skadeanmälningar, handlägger och reglerar skador inom motor- och fordonsförsäkring, alltid med våra villkor och lagar som grund för dina beslut. Arbetet innebär mycket kontakt med våra kunder över både telefon och mail. Administration är också en viktig del i rollen.Vem är du?Vi söker dig som är van att arbeta med kundnöjdhet med telefon och mail som främsta arbetsredskap. Studerar du juridik, ekonomi eller motsvarande på universitetsnivå är det meriterande. Då det är en hel del att lära inför sommaren behöver du ha möjlighet att arbeta deltid enligt överenskommelse redan under våren. Då vår ordinarie personal förlägger semester under sommarveckorna bör du kunna jobba heltid under sommarmånaderna.Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. För att både trivas och bli framgångsrik i rollen ser vi att du är kommunikativ och service-minded mot kund såväl som kollegor. Du har förmågan att se och lösa de problem som dyker upp i ditt arbete, alltid med kunden bästa i fokus. Vi hoppas även du har ett positivt förhållningssätt och genuint intresse för våra frågor.2021-04-13Du får chans att bygga på din kompetens i rollen som skadereglerare samtidigt som du har riktigt kul på jobbet. Vi är ett företag som ser långsiktigt på våra anställningar och hoppas att det här jobbet bara är starten på din LF-resa. Vi är en grupp som trivs, hjälps åt och jobbar engagerat tillsammans. Länsförsäkringar Bergslagen är en trygg arbetsgivare med mer än 170 års erfarenhet i branschen. Tillsammans skapar vi världens bästa kundmöte även under kommande 170 år.Låter det intressant?Då är du välkommen med din ansökan senast den 19 april. Vi gör urval och återkopplar status löpande.Vill du veta mer om oss eller om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Ring Skadechef Motor, Josefine Meerites på telefonnummer 073-920 02 16.Fackliga representanter är Helena Lindberg 021-19 01 85 för Forena och Stina Haraldsson 021-19 01 56 för Akademikerföreningen.Tjänsten är placerad i Örebro.Vi gör allt vi kan för att främja en fördomsfri rekryteringsprocess och inkluderar därför tester som en del av urvalsarbetet. Vi eftersträvar och jobbar aktivt med att främja mångfald, olikheter är för oss en viktigt styrka.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och gjort vårt medieval. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare och rekryteringsföretag.Vi ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstidTimanställning From 2 to 3 monthsUndefinedSista dag att ansöka är 2021-04-19Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidigt5689327