Skadereglerare Fordonsskador

Hos oss på LF Norrbotten står det personliga mötet i centrum. Vi är övertygade om att trygghet och förtroende byggs bäst när vi finns nära våra kunder - både digitalt och på plats. Som kundägt bolag sätter vi alltid kundens behov främst och strävar efter att erbjuda snabb, personlig och omtänksam service. Vänlighet och omtanke är ledord som genomsyrar allt vi gör - både i mötet med våra kunder och i samarbetet mellan oss som kollegor.
Om rollen
Vi söker nu en skadereglerare som vill vara med och göra skillnad för våra kunder när olyckan är framme. Som skadereglerare ansvarar du för att handlägga och bedöma skadeärenden på fordon. Du arbetar med hela skadeprocessen, från att ta emot och utreda skadeanmälningar till att fatta beslut om ersättning och dokumentera ärendet i våra interna system. En viktig del av arbetet är att göra vållandebedömningar vid kollisioner utifrån gällande lagstiftning och försäkringsvillkor.
I rollen har du daglig kontakt med både kunder, fordonstekniker och andra samarbetspartners och förväntas vara professionell. Du har också ett stort ansvar för att ge kunden ett rättvist, vänligt och kompetent bemötande i varje kontakt. Dina främsta verktyg är dator och telefon och du hanterar flera ärenden parallellt, vilket kräver att du är strukturerad och har god simultanförmåga. Du hanterar många skadeärenden samtidigt, vilket ställer krav på att du kan hålla många bollar i luften och driva ärenden framåt.
Om dig
Vi söker dig som är bra på att lösa problem och har lätt för att samarbeta, samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt. Du är kundorienterad och trivs med att fatta beslut i högt tempo, alltid med bibehållen hög servicenivå. Det är även viktigt att du är bekväm med att läsa och tolka exempelvis försäkringsvillkor och juridiska texter. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift i din kommunikation med kunder, leverantörer och kollegor.
Som person är du målinriktad, trygg och har en positiv attityd med en professionell framtoning. Du har ett genuint intresse för service, är strukturerad och kan hantera flera ärenden parallellt. Vi ser gärna att du har vana att jobba med kundmöten genom till exempel kundservice, eftermarknad eller liknande. Det är meriterande om du har arbetat med skadereglering tidigare, likaså om du har språkkunskaper utöver svenska och engelska.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och din arbetsplats är på kontoret i Luleå (on site).
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-05
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med din ansökan.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta chef Carina Olsson på telefonnummer 0920242522 eller facklig företrädare Katarina Rantatalo på telefonnummer 0920242513. Så ansöker du
