Skadereglerande byggtekniker
Som byggskadereglerare arbetar du med att hålla i hela skaderegleringsprocessen, från det att skadeanmälan görs till dess att eventuell ersättningen har betalats ut. Med kundens bästa för ögonen är det din och dina kollegors uppgift att utveckla och effektivisera vår skadereglering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att
Ta emot skadeanmälan
Att tydligt och hjälpsamt informera om och hur försäkringen gäller
Vidare bedömer du reparationskostnaderna och fastställer vilken ersättning som ska betalas ut.
Du handlägger såväl större som mindre skador på privata hus och fritidshus. Längre fram när du är mer rutinerad kan det bli aktuellt med bostadsrättsföreningar och mindre fastigheter. Arbetet sker övervägande inne på kontoret och innebär mycket kontakt via telefon och digitala kanaler med kunder, besiktningsmän, byggentreprenörer samt kalkylbearbetning och administrativt arbete. Det förekommer även skadebesiktningar och platsbesök ute hos våra kunder i Norrbotten i mindre utsträckning.
Tjänsten innebär mycket eget ansvar då du själv utreder och tar beslut i ersättningsfrågor utifrån försäkringsvillkor, praxis och gällande lagstiftning. Till din hjälp har du dina kollegor i gruppen som alltid stöttar och hjälper varandra.
Om dig
Du behöver ingen tidigare erfarenhet av försäkringsbranschen eller skadereglering utan vi kommer att utbilda dig internt hos oss. Vi vill att du ska ha praktisk erfarenhet från byggbranschen i en roll som snickare, projektledare inom bygg, elektriker, rörmokare eller motsvarande. I denna roll ska du se dator och telefon som ett naturligt arbetsverktyg och det är viktigt att du har en god kommunikationsförmåga i både tal och skrift.
Har du kunskap om MEPS (ett process- och kalkyleringsstöd) och erfarenhet från skadereglering/försäkringsbranschen så är det meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, ansvarstagande och lämnar inget åt slumpen. För dig är det en självklarhet att lyfta blicken, samspela med dina kollegor och hitta den lösning som är bäst för kunden. I arbetet möter du människor i svåra situationer och det är viktigt att du är förtroendeingivande, trygg och tydlig i ditt bemötande.
För att trivas i rollen krävs att du:
Är självgående och energisk
Tycker om att lösa problem
Är serviceinriktad och kommunikativ
Vi vill att du är bekväm i att fatta beslut och kan motivera dem på ett sakligt sätt. Du är duktig på att formulera komplexa saker på ett enkelt sätt och håller ordning och reda i dina ärenden. Du är en lagspelare som delar med dig av kunskap och bidrar till gemenskap och en arbetsplats där vi alla kan trivas.
I tjänsten förekommer resor till andra orter, därav är körkort ett krav.
Utdrag ur brottsregistret kommer att begäras.
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan senast den 2026-03-17. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Norrbotten
(org.nr 597000-3884)
Köpmangatan 42 (visa karta
)
972 33 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Gruppchef Byggskador
Niklas Isaksson niklas.isaksson@lfnorrbotten.se 0920242536 Jobbnummer
