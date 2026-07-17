Skaderäknare och reservdelsansvarig
Göteborgs Bilskadecenter AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-07-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Bilskadecenter AB i Göteborg
Vi söker en skaderäknare som ansvarar för både foto- och fysiska besiktningar samt bokar in kunder.
Du ansvarar även för beställning och hantering av reservdelar. Vi ser också att du kommer att medverka i planering av reparationsprocessen.
Du kommer att arbeta i Cabas skadeberäkningsprogram samt i vårat boknings och planeringssystem.
Det är meriterande om du:
har jobbat som skaderäknare på bilverkstad
har vana av att hantera reservdelsprocesser
har god kunskap i Cabas skadeberäkningsprogram
har vana av att jobba i olika boknings och planeringssystem.
Välkommen med en skriftlig ansökan till oss, antingen via post eller mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: arbeta@magno.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "100-15". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Bilskadecenter AB
(org.nr 556678-3709)
Malmsjögatan 4 (visa karta
)
415 05 GÖTEBORG Kontakt
Rune Andersson rune.andersson@magno.se 031-219912 Jobbnummer
10005011