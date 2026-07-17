Skaderäknare och reservdelsansvarig

Göteborgs Bilskadecenter AB / Kundservicejobb / Göteborg
2026-07-17


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Vi söker en skaderäknare som ansvarar för både foto- och fysiska besiktningar samt bokar in kunder.
Du ansvarar även för beställning och hantering av reservdelar. Vi ser också att du kommer att medverka i planering av reparationsprocessen.
Du kommer att arbeta i Cabas skadeberäkningsprogram samt i vårat boknings och planeringssystem.

Det är meriterande om du:
har jobbat som skaderäknare på bilverkstad
har vana av att hantera reservdelsprocesser
har god kunskap i Cabas skadeberäkningsprogram
har vana av att jobba i olika boknings och planeringssystem.

Välkommen med en skriftlig ansökan till oss, antingen via post eller mail.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: arbeta@magno.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "100-15".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Göteborgs Bilskadecenter AB (org.nr 556678-3709)
Malmsjögatan 4 (visa karta)
415 05  GÖTEBORG

Kontakt
Rune Andersson
rune.andersson@magno.se
031-219912

Jobbnummer
10005011

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