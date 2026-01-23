Skaderådgivare till Werksta Kungsbacka
Vill du arbeta som skaderådgivare på Werksta i Kungsbacka? Werksta söker en engagerad och serviceinriktad skaderådgivare till sin anläggning. I rollen arbetar du nära kund, verkstad och försäkringsbolag för att säkerställa effektiva skadeprocesser och hög kundnöjdhet. Här erbjuds en modern arbetsplats med fokus på kvalitet, säkerhet och samarbete. Cabas-krav gäller för tjänsten och CVDA-certifiering är meriterande. Werksta värdesätter inkludering, kompetensutveckling och långsiktiga arbetsrelationer. Välkommen till ett team där professionalism och kundfokus står i centrum!
Arbetsuppgifter för Skaderådgivare hos Werksta Kungsbacka
• Välkomna och bemöta kunder vid skadeärenden, både personligen och via telefon/e-post
• Genomföra beskedssamtal och rådgivning kring skadehantering, reparationstider och ersättningsfrågor
• Samarbeta med skadebesiktnings- och verkstadsteam för att planera och följa upp reparationsflöden
• Kommunicera med försäkringsbolag, upprätta skadeanmälan och säkerställa korrekta kostnadsunderlag enligt Cabas
• Hantera offerter, godkännanden och uppdatera kund och försäkringsbolag under processens gång
• Dokumentera ärenden och tid i våra digitala system samt säkerställa att informationen är komplett och korrekt
• Deltaga i förbättringsarbete kring kundprocesser, verkstadsflöden och digitala arbetsverktyg
Kvalifikationer och vem vi söker
• Erfarenhet från arbete med skadereparationer, kundmottagning eller försäkringsadministration är meriterande
• Kunskap eller vana att arbeta i Cabas ser vi som ett grundkrav, CVDA-certifiering är starkt meriterande
• God förståelse för skadeprocesser, fordonsdelar och reparationsmetodik
• Serviceinriktad, kommunikativ och van att hantera flera ärenden samtidigt
• Strukturerad och noggrann med dokumentation och administrativa rutiner
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift; engelska är meriterande
• God datorvana och erfarenhet av digitala verkstadssystem
• B-körkort är meriterande
Utvecklingsmöjligheter och förmåner hos Werksta Kungsbacka
• Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
• Marknadsmässig lön och friskvårdsbidrag
• Möjlighet till utbildning, certifieringar (t.ex. CVDA) och vidareutveckling inom skadehantering
• Modern arbetsplats med engagerade kollegor och fokus på ett inkluderande arbetsklimat
• Chans att påverka processer och bidra till verkstadens utveckling i regionen
Om Werksta Kungsbacka
Werksta Kungsbacka är en del av Werksta, en ledande fristående verkstadskedja för bilskadereparationer och service i Norden. Vi satsar på kompetens, hållbarhet och ett gott arbetsklimat. Hos oss får du arbeta i en välutrustad verkstad med möjlighet att växa i din yrkesroll och bidra till förbättrade kundupplevelser.
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Denna ansökan hanteras av Fordonsakademin Sverige AB som är ett ledande rekryteringsföretag inom fordonsbranschen i Sverige.
Kontaktperson för denna tjänst är Pia Berlin Key Account Manager på Fordonsakademin. pia.berlin@fordonsakademin.se
