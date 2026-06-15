Skadedjurstekniker - sommar
BeGone Skadedjur & Sanering AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Stockholm Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Stockholm
2026-06-15
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BeGone är en modern svensk aktör inom skadedjursbranschen som fokuserar på god service där vi hjälper våra kunder med både förebyggande och avhjälpande insatser kopplat till skadedjurs-problematik. BeGone ingår i Tyro Group, https://tyrogroup.com/
som är Europas mest snabbväxande skadedjurskoncern. Vi finns idag åtta länder inklusive USA.
Vi söker nu ytterligare en serviceinriktade person till tjänsten som skadedjurstekniker under sommaren för att stärka vårt team. Du blir en viktig del i arbetet med att förebygga och bekämpa skadedjursproblem hos både privatpersoner och företagskunder. Tjänsten kräver god problemlösningsförmåga, noggrannhet och förmåga att kommunicera tydligt med kunder och kollegor.
Arbetsuppgifter – Skadedjurstekniker med fokus på kundservice och snabba åtgärder
Som skadedjurstekniker under sommaren så arbetar du mestadels självständigt, de innebär att du efter en period av upplärning får tillgång till en av våra företagsbilar för transport till kund. Du utgår hemifrån och har tillgång till lager och material både på södra och norra sidan Stockholm. All orderhantering och kommunikation sköts via mobiltelefon som du också utrustas med. Vår kundtjänst planerar arbetet från grunden men eventuella ändringar och dialoger med kund sköter du själv. Detta är ett arbete med stor frihet under ansvar.
Under sommaren består de flesta insatserna i att arbeta avhjälpande med flygande och krypande insekter, främst getingar och myror, du bör därför vara trygg i att klättra upp på en stege samt att möta människor i många olika situationer under en och samma dag.
Hantering av främst problem med flygande och krypande insekter samt fågel och gnagare
Arbeta självständigt och med kollegor enligt gällande rutiner och lagkrav.
Kvalifikationer – Krav och meriter för skadedjurstekniker - sommar
Erfarenhet av kundservice ses som meriterande.
Erfarenhet av att arbeta självständigt ses också som meriterande
B-körkort manuell växel och god körvana är ett krav.
Svenska i tal och skrift är ett krav då verksamheten hanterar lagkrav; engelska är meriterande.
Problemlösande, noggrann och serviceinriktad med förmåga att arbeta självständigt.
Personliga egenskaper – Teamorienterad och noggrann skadedjurstekniker
Ansvarskännande och servicefokuserad med kundens säkerhet i centrum.
Flexibel och stresstålig vid hantering av akuta ärenden.
Strukturerad dokumentation och vana att följa rutiner och checklistor.
Förmåga att arbeta förebyggande och avhjälpande
Vi erbjuder – Fördelar för dig som skadedjurstekniker
Marknadsmässig lön och förmåner samt möjlighet till prestationsbaserad ersättning.
Kompetensutveckling och utbildningar inom skadedjurskontroll, arbetsmiljö och säkerhet.
Moderna arbetsredskap, utrustning och tillgång till servicebil.
Stöttande team, tydliga rutiner och goda möjligheter att påverka arbetsdagen.
Sökanden ska vara beredd på arbete som skadedjurstekniker i varierande miljöer
Arbetsuppgifterna utförs i alla typer av miljöer som exempelvis i privata bostäder, restauranger, offentliga platser samt industrimiljöer. Resor inom arbetsområdet förekommer och beredskap för akuta insatser kan krävas. Vi värdesätter hållbarhet, säkerhet och kundnöjdhet.
Ansökan och kontakt – Hur du söker jobbet som skadedjurstekniker
Skicka din ansökan med CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem. Ange tidigare erfarenheter av skadedjursarbete och relevanta certifikat. Kontakta oss gärna vid frågor om tjänsten; uppge referensnummer om sådant finns.
Vi arbetar aktivt för jämställd rekrytering och ser gärna sökande med varierande bakgrund. Alla sökande behandlas lika oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller funktionsvariation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7906972-2052396". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BeGone Skadedjur & Sanering AB
(org.nr 559378-9208), https://begone.teamtailor.com
Bläcksvampsvägen 17 (visa karta
)
141 60 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Begone skadedjur & sanering AB Kontakt
Peter Bergqvist peter.bergqvist@begone.se 070-6078888 Jobbnummer
9963334