Skadecoach till Helmia i Karlstad
Helmia Bil AB, Karlstad, Plåt/Lack / Bankjobb / Karlstad Visa alla bankjobb i Karlstad
2025-10-27
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helmia Bil AB, Karlstad, Plåt/Lack i Karlstad
Vi på Helmia Bil söker nu en engagerad skadecoach till vårt skadecenter i Karlstad.
Som skadecoach fungerar du som lagledare och ansvarar för att den dagliga driften i skadecentret flyter på effektivt och smidigt. Du samarbetar nära tekniker och frontpersonal, svarar på tekniska frågor och säkerställer att alla reparationer håller hög kvalitet.
I rollen ingår också att aktivt arbeta med analyser och förbättringar för att skapa en bättre kundupplevelse. skadecoachen rapporterar till skadecenterchefen.
Dina ansvarsområden inkluderar:
- Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt Helmias affärsidé, policys och lagkrav
- Leda dagliga styrningsmöten och följa upp arbetsflödet
- Planera och följa upp skadereparationer enligt bokning
- Arbeta med förbättringsarbete och effektivisering
- Fungera som teknisk expert och stöd för medarbetarna
- Kontrollera och säkerställa kvalitén på utförda reparationer
- Utföra skadeberäkning på bärgade bilar och skapa tilläggskalkyler i Cabas
Vem är du?
Vi söker dig som:
- Har erfarenhet av skadehantering eller verkstadsledning
- Trivs med att leda och coacha team
- Har en god teknisk förståelse för skadereparationer
- Är analytisk, kvalitetsmedveten och strukturerad
- Har god kommunikationsförmåga och en serviceinriktad inställning
- Meriterande om du har bakgrund som plåtslagare eller lackerare
Vad erbjuder Helmia?
- En ledande roll i ett professionellt och engagerat team
- En arbetsplats där din erfarenhet och kompetens uppskattas
- Utvecklingsmöjligheter genom utbildningar och branschuppdateringar
- Kollektivavtal
- Förmånliga rabatter på produkter och tjänster
- Friskvårdsbidrag
- Föräldralön
Tjänsten är på 100% med placeringsort Karlstad. Intervjuer kommer ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är den 31 december.
Vid frågor kontakta skadecenterchef Ernest Berglind 054-7754167
Varmt välkommen med din ansökan!
