Skadebesiktare Kundmottagare
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2026-07-23
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LC Bilcenter AB söker kunnig skaderådgivare Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
I rollen som skaderådgivare kommer du att arbeta med att möta kunder,hantera skadeprocessen från start till mål. Dina arbetsuppgifter inkluderar kundmottagning, tidsbokning skadebesiktning, och kalkylering till försäkringsbolag. Du ansvarar även för att planera arbetet för skadeteknikerna i Cabplan.
Krav & Kvalifikationer
Vi söker dig som har god kunskap om bilar och bilreparationer, gärna med erfarenhet som skadeberäknare, skaderådgivare, mekaniker eller skadereparatör. Det är meriterande om du har fordonsteknisk utbildning och CVDA dokumenterad erfarenhet från bilbranschen. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har en stark känsla för service, är lösningsorienterad, och strävar efter att bygga goda relationer med både kunder och kollegor. Du är strukturerad, noggrann och har förmågan att prioritera i en arbetsdag som kan innebära många olika uppgifter. Erfarenhet av att arbeta i Cabas samt med telefon och dator som arbetsredskap är ett krav, liksom B-körkort med manuell växellåda och mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Din profil För att lyckas i rollen är det viktigt att du har en god känsla för service och du har inställningen att alltid se lösningar. Du strävar efter att skapa goda relationer med både kunder och medarbetare. Då arbetsuppgifterna är många är det viktigt att du kan prioritera och vara strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt. Ett krav är vana att arbeta med arbetat i Cabas samt telefon och dator som arbetsredskap. Så ansöker du
Skicka ansökan till info@lcbilcenter.se
vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: info@lcbilcenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundmottagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LC Bilcenter AB
(org.nr 556596-1116), http://www.lcbbilcenter.com
Dragrännan 15 (visa karta
)
746 50 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lc Bilcenter AB Jobbnummer
10009847