2026-05-06
Skadeberäknare med bredd till Bil+ i Enköping - Vi bjuder på frukosten!Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Vill du ha ett av branschens mest varierade jobb som skadeberäknare? Bil+ i Enköping växlar upp och söker nu dig som har kompetensen att hantera kalkylarbetet för allt från personbilar till tunga fordon och fritidsfordon.
Vi bygger en modern verkstad där din expertis blir avgörande för att vi ska kunna erbjuda en komplett skadeservice till både privatkunder, åkerier och husbilsägare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra skadebesiktningar och upprätta kalkyler i Cabas för personbilar, tunga fordon (lastbilar/bussar) och fritidsfordon (husbilar/husvagnar).
Värdera skador på komplexa karosser och material (t.ex. sandwichpaneler och tunga chassin).
Hålla tät dialog och förhandla med försäkringsbolagens specialistavdelningar.
Säkerställa att kalkylerna är tekniskt korrekta och ekonomiskt optimerade.
Krav på erfarenhet & behörighet:
Sök inte tjänsten om du helt saknar erfarenhet av skadeberäkning. Vi söker dig som har en stabil grund i Cabas och branschvana. Viss kompletterande utbildning kan erbjudas internt för rätt person, men du behöver ha den dokumenterade behörighet som krävs för att kunna påbörja arbetet självständigt.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av skadeberäkning i Cabas.
Besitter god materialkännedom och förstår tekniska skillnader mellan olika fordonstyper.
Är en vass förhandlare som ser till att varje detalj i kalkylen blir rätt.
Krav: B-körkort.
Meriterande: C-körkort (eller högre) ses som ett stort plus.
Varför Bil+?
Vi vet att våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Hos oss får du:
Trygghet: Vi har självklart kollektivavtal.
Hälsa i fokus: Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag.
En bra start på dagen: Vi bjuder på gemensam frukost varje dag.
Utveckling: Möjligheten att forma en helt ny verksamhet och vidareutbildas inom skadeberäkning.
Plats: Enköping Omfattning: Heltid, tillsvidare.
Ansökan: Skicka ditt CV till [Din e-post]. Vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: christian@bilplus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skadeberäknare Enköping".
Arbetsgivare Bil+ Bromma AB
(org.nr 556987-0776)
Annelundsgatan 7 (visa karta
)
749 40 ENKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Bil+ Enköping Jobbnummer
9894415