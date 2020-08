Sjukvårdskoncernen GHP söker - GHP Specialty Care AB - Ekonomiassistentjobb i Upplands Väsby

GHP Specialty Care AB / Ekonomiassistentjobb / Upplands Väsby2020-08-25I rollen som junior ekonomiassistent kommer du främst arbeta med leveratörsreskontra. Du kommer arbeta nära dina kollegor i gruppen och i tidvis högt tempo och med korta deadlines. Arbetet innebär löpande kontakt med interna och externa intressenter.Några av arbetsuppgifterna:- Tolkning, kontering och betalning av leverantörsfakturor- Fakturering- Registrering av in- och utbetalningar- Kontroller, felsökningar, uppföljningar- Diverse administrativa uppgifterAnställningen kommer att vara i något av de GHP bolag som ekonomi och redovisningscentrat ansvarar för.Placeringen är på Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby.- Vi söker någon som vill jobba vardagar deltid 75%- Vi tillämpar 6 mån provtjänstgöring- Friskvårdsbidrag- Tillträde omgåendeI din ansökan önskar vi ett personligt brev, CV samt referenserVi kommer att intervjua kontinuerligt under rekryteringsprocessen, så lämna gärna in din ansökan så snart du kan.Vi söker dig som är gymnasieekonom med intresse och för avsikt att arbeta vidare med ekonomi. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper, ditt data- och systemintresse samt förmåga att arbeta i Excel. Vi arbetar i ekonomisystemet Visma Administration samt i fakturaskanningssystemet Centsoft.Som person är du noggrann, strukturerad och trivs likväl att arbeta självständigt som i grupp. Du har en förmåga att snabbt lära dig nya arbetsuppgifter och system och har ett högt driv och engagemang. För dig skall det vara naturligt att ta egna initiativ och se utmaningar som något positivt.GHP är en svensk börsnoterad sjukvårdskoncern med ca 500 anställda. Vi bedriver vård vid specialistkliniker i Sverige, Danmark och Förenade Arabemiraten (UAE). GHP startades 2006 med ambitionen att förbättra vården i Sverige genom specialiserade kliniker med kvalitet i världsklass.Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet - "Kvalitet genom specialisering".Vi anser att det bästa sättet att öka kvaliteten och effektiviteten i den svenska vården är att flytta ut den vård som inte behöver akutsjukhusets resurser till specialiserade kliniker fokuserade på enskilda patientgrupper. Dessa kliniker skall bemannas av alla de olika yrkesgrupper som patientgruppen kan behöva träffa. På så sätt ökar vi sannolikheten att patienten inte behöver leta vidare efter vård och vi gör det möjligt med teamarbete kring patientens åkomma. Våra kliniker är huvudsakligen lokaliserade till Stockholm, Göteborg, Skåne, Köpenhamn och Förenade Arabemiraten.Varaktighet, arbetstidDeltid Tillsvidare2020-08-25Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2020-09-22GHP Specialty Care AB5332273