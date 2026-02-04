Sjukvårdare
2026-02-04
Som sjukvårdare på Leksand Sommarland får du använda din medicinska kompetens i en naturskön miljö fylld av glädje, äventyr och gemenskap. Här är ingen dag den andra lik, du möter allt från barn med skrubbsår till mer allvarliga olyckor eller sjukdomsfall som kräver snabba beslut.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Medicinska bedömningar, både självständigt och i samråd med annan sjukvårdspersonal
Ge första hjälpen och medicinsk vård vid skador eller sjukdomsfall
Tätt samarbete med våra badvärdar (utbildade i första hjälpen)
Bidra till en trygg och professionell vårdmiljö för både gäster och kollegor
Ansvara för dokumentation och hantering av sjukvårdsmaterial Publiceringsdatum2026-02-04Profil
Som sjukvårdare eller sjuksköterska har du minst 1 års dokumenterad erfarenhet av akutsjukvård och relevant sjukvårdsutbildning, helst med legitimation som undersköterska eller sjuksköterska. Undantag från kravet på legitimation kan göras om du har annan relevant utbildning eller erfarenhet, exempelvis dokumenterad erfarenhet av arbete som skidpatrull. Du är trygg med att göra medicinska bedömningar, både vid enklare skador och i akuta situationer. Du hanterar mindre olycksfall med omsorg och agerar lugnt och effektivt när något allvarligt inträffar. Som person är du stresstålig, strukturerad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Eftersom tjänsten innebär mycket gästkontakt behöver du tala och skriva obehindrad svenska och engelska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom service, goda kunskaper i norska samt AM/B-körkort.
Vad kan vi erbjuda?
Som sjukvårdare anställd av Leksand Sommarland blir du en del av Eventsjukvård Jämtland, som i samarbete med Leksand Sommarland ansvarar för den medicinska beredskapen i parken. Du ingår i Leksand Sommarlands larmteam och arbetar tillsammans med engagerade och positiva kollegor för att skapa en säker och trygg upplevelse för våra gäster.
Arbetstiderna följer parkens öppettider, vanligtvis 10:00-18:10, alla dagar i veckan. Anställningen är en säsongsanställning och du har möjlighet att påverka din sysselsättningsgrad. Säsongen pågår mellan juni och augusti. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF, Gröna riksavtalet. Vi erbjuder personalboende och har även en personalcamping för dig med egen van, husvagn eller tält.Om företaget
Nöjesparken Leksand Sommarland i Dalarna är ett riktigt äventyr för barnfamiljer under sommaren. Innanför grindarna väntar ett stort utbud aktiviteter och attraktioner. Några av våra populäraste attraktioner är Wipeoutbanan i Siljan, Lasertag, Höghöjdsbanor för stora och små, och så förstås vårt Vattenland med tempererade pooler och vindlande vattenrutschkanor. Våra 250 sommarungdomar tar emot upp till 6000 gäster per dag.
Leksand Sommarland är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även vår femstjärniga camping och stugby Leksand Resort, anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
