Sjuksköterskor till Vingåkers kommun

Period: 9 Februari 2026 - 31 Augusti 2026 med chans till förlängning 3 månaderTjänstgöring: Schemalagd arbetstid kväll, helg samt helgdagar.Omfattning: Jourverksamhet för samtliga områdenPlacering: Vingåkers kommun
Är du sjuksköterska och vill ha ett arbete där din insats verkligen märks?Vingåkers kommun söker nu 2-3 engagerade sjuksköterskor till vår jourverksamhet inom särskilt boende, hemsjukvård och funktionshinderomsorgen.Här får du en roll där du gör skillnad för människor i stunden - där din erfarenhet, ditt omdöme och ditt engagemang är avgörande. Arbetet är varierande och ger dig möjlighet att använda din kompetens brett, samtidigt som du får frihet och ansvar i din yrkesroll.Vi erbjuder dig en tjänst med schemalagd arbetstid på kvällar och helger, något som ger dig stor flexibilitet och frihet under dagarna. Samtidigt blir du en del av ett varmt och välkomnande team som värdesätter både samarbete och självständighet, där du kan känna dig trygg och uppskattad i din yrkesroll.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har minst 1 års erfarenhet inom hemsjukvård eller särskilt boende
Har B-körkort
Kan lämna goda referenser från tidigare chef
Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB
Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning. Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.
Vi erbjuder:
Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utvecklingPubliceringsdatum2026-01-19
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2026-01-25. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!
Kontakt:För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Linn Svensson, Konsultchef +46720777876linn.svensson@vardsupport.se
Ted Nykvist, Konsultchef+46720797410ted.nykvist@vardsupport.se
Arbetsgivare Svensk Vårdsupport AB
