Sjuksköterskor till Vingåkers kommun

Svensk Vårdsupport AB / Sjuksköterskejobb / Vingåker
2026-01-19


Visa alla sjuksköterskejobb i Vingåker, Katrineholm, Finspång, Arboga, Flen eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Svensk Vårdsupport AB i Vingåker, Katrineholm, Örebro, Norrköping, Linköping eller i hela Sverige

Sjuksköterskor till Vingåkers kommun

Period: 9 Februari 2026 - 31 Augusti 2026 med chans till förlängning 3 månaderTjänstgöring: Schemalagd arbetstid kväll, helg samt helgdagar.Omfattning: Jourverksamhet för samtliga områdenPlacering: Vingåkers kommun

Är du sjuksköterska och vill ha ett arbete där din insats verkligen märks?Vingåkers kommun söker nu 2-3 engagerade sjuksköterskor till vår jourverksamhet inom särskilt boende, hemsjukvård och funktionshinderomsorgen.Här får du en roll där du gör skillnad för människor i stunden - där din erfarenhet, ditt omdöme och ditt engagemang är avgörande. Arbetet är varierande och ger dig möjlighet att använda din kompetens brett, samtidigt som du får frihet och ansvar i din yrkesroll.Vi erbjuder dig en tjänst med schemalagd arbetstid på kvällar och helger, något som ger dig stor flexibilitet och frihet under dagarna. Samtidigt blir du en del av ett varmt och välkomnande team som värdesätter både samarbete och självständighet, där du kan känna dig trygg och uppskattad i din yrkesroll.

Vi söker dig som

Är legitimerad sjuksköterska

Har minst 1 års erfarenhet inom hemsjukvård eller särskilt boende

Har B-körkort

Kan lämna goda referenser från tidigare chef

Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB

Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning. Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.

Vi erbjuder:

Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utveckling

Publiceringsdatum
2026-01-19

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2026-01-25. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!

Kontakt:För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:

Linn Svensson, Konsultchef +46720777876linn.svensson@vardsupport.seTed Nykvist, Konsultchef+46720797410ted.nykvist@vardsupport.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: linn.svensson@vardsupport.se

Arbetsgivare
Svensk Vårdsupport AB (org.nr 556809-5375)
Vasagatan 12 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Kontakt
Linn Svensson
linn.svensson@vardsupport.se
+46720777876

Jobbnummer
9692366

Prenumerera på jobb från Svensk Vårdsupport AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Svensk Vårdsupport AB: