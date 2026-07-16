Sjuksköterskor till Vårdcentralen Ystad
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Ystad Visa alla sjuksköterskejobb i Ystad
2026-07-16
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Vill du arbeta som sjuksköterska i en verksamhet där samarbete, utveckling och patienten står i centrum? Hos oss får du ett varierat uppdrag med goda möjligheter att utvecklas i din profession och bidra till en trygg och personcentrerad vård.
Vårdcentralen Ystad är en välfungerande vårdcentral belägen i centrala Ystad med goda kommunikationsmöjligheter både med bil och kollektivtrafik. Här möter vi patienternas behov genom ett brett utbud av primärvård och arbetar aktivt med hälsofrämjande och förebyggande insatser för att stärka patienternas hälsa och livskvalitet.
Hos oss arbetar cirka 70 medarbetare i ett engagerat tvärprofessionellt team bestående av distriktssköterskor, sjuksköterskor, specialistläkare, ST-läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeut, undersköterskor, dietist, kurator, psykolog, medicinska sekreterare och administratörer. Tillsammans erbjuder vi en trygg, tillgänglig och personcentrerad vård där patienten alltid står i centrum. Vårdcentralen har även utbildningsplatser för flera olika yrkeskategorier och präglas av en god blandning av erfarenhet, nytänkande och utvecklingsanda.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du en central roll på mottagningen där du möter patienter med varierande vårdbehov. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat telefonrådgivning, arbete i 1177 Direkt och 1177 e-tjänster samt mottagningsarbete. Du arbetar nära övriga professioner för att erbjuda patienterna en trygg, tillgänglig och personcentrerad vård.
Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete där du får möjlighet att utveckla din kompetens utifrån verksamhetens behov och dina intressen. Vi bedriver bland annat NOAK-mottagning samt behandlingar med Monofer och Aclasta. När bemanningen tillåter finns även möjlighet att ansvara för egen mottagning utifrån intresse och kompetens.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kunskapsutbyte och patientens bästa står i fokus. Vi erbjuder ett stimulerande arbete med goda möjligheter att utvecklas både i din profession och som person.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du en relevant specialistsjuksköterskeutbildning ser vi det som en tillgång. Beroende på verksamhetens behov och din kompetens finns möjlighet att utveckla ditt uppdrag inom aktuella ansvarsområden.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvården eller mottagningsarbete. Har du erfarenhet av exempelvis telefonrådgivning, infusioner eller egen mottagning ser vi det som positivt.
För att trivas hos oss är du trygg i din yrkesroll och har ett professionellt och gott bemötande. Du är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor från olika yrkesgrupper. Vi söker dig som vill bidra till ett positivt arbetsklimat och som har ett intresse för att utvecklas tillsammans med verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Löneintervall: 34 000 - 47 000 kronor per månad.
Kollektivavtal:https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok/huvudoverenskommelsehokmedofrsforbundsomradehalsoochsjukvard.8208.htmlhttps://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html
Urval kan komma att ske löpande under rekryteringsperioden. På grund av semester kommer kallelser till intervju att skickas och intervjuer att genomföras från och med vecka 34. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336652". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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271 32 YSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Vårdförbundet
Maria Bietkowska Maria.Rivera.Bietkowska@skane.se Jobbnummer
10004397