Sjuksköterskor till vår konsultpool
2025-10-23
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vi söker
Vill du bli en del av vårt härliga konsultteam i Norrbotten?
Vi på Medcura söker just nu erfarna och engagerade sjuksköterskor som vill ta nästa steg i karriären och arbeta som konsulter hos oss.
Hos Medcura får du friheten att styra över ditt eget arbete, samtidigt som du blir en del av ett tryggt och stöttande team. Vi värdesätter kvalitet, flexibilitet och arbetsglädje - och vi letar efter dig som delar de värderingarna.
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet som legitimerad sjuksköterska
Är flexibel, ansvarstagande och stresstålig
Brinner för att ge vård av högsta kvalitet
Trivs med att arbeta i olika vårdmiljöer och möta nya kollegor
Vad erbjuder Medcura?
Vi har ett brett utbud inom alla områden både hos privata aktörer och inom den offentliga sektorn. Medcura erbjuder både tim- och garantianställningar. Du kan välja bland både korta och längre uppdrag. Hos Medcura får du en egen konsultchef som känner dig och vet hur du vill arbeta och som kan din kompetens. Vi kan därför skräddarsy uppdrag för just dina behov.
• Din egna konsultchef
• Engagemang och förtroende för varandra
• Valfrihet/önskeschema/flexibla tider
• Du är helförsäkrad
• Vi anordnar konsultträffar
• Rekryteringsbonus
• Konkurrenskraftiga löner
• Vi erbjuder trygghet och kontinuitet
• Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och omväxling
• En arbetsplats där du väljer hur mycket du vill arbeta och på vilka orter
• Vi följer kollektivavtal
• Inskolning
• Legitimerad vårdpersonal på kontoret som arbetar för dina önskemål
• En vision om att arbeta utifrån 100% kvalité i alla upphandlingar
Om Medcura
Om Medcura

Välkommen till Medcura - där dina möjligheter inom vårdsektorn är gränslösa. Vi erbjuder dig en värld av valmöjligheter, många privata kliniker där du kan utforska ett rikt utbud av uppdrag. Oavsett om du föredrar kortare pass eller söker längre engagemang, skräddarsyr vi din arbetsupplevelse för att matcha dina ambitioner och kompetenser perfekt.
Som anställd i Medcura innebär det att du kan arbeta självständigt och är trygg i din yrkesroll. Du som söker denna tjänst ska vara glad, positiv och flexibel. För att passa i denna roll bör du även vara lösningsfokuserad och serviceminded samtidigt som du är lugn och stresstålig. För oss på Medcura är det viktigt att våra medarbetare har ett genuint intresse för våra kunders välbefinnande och alltid arbetar utifrån kundernas önskemål och beslut. Du ska gilla att ta ansvar och har förmåga att samarbeta. Viktiga egenskaper är att du har ett professionellt förhållningssätt och att du gillar flexibilitet. Du ska tillsammans med din arbetsgrupp alltid arbeta med stort patientfokus.
Tillsättning
Vi är entusiastiska över möjligheten att välkomna nya talanger till vårt team och är ivriga att lära känna just dig! Om du är nyfiken på att utforska en karriär som präglas av engagemang, kompetensutveckling och genuint intresse för patientvård, då har du hittat rätt. För mer spännande insikter om vår verksamhet och vad vi kan erbjuda dig, besök vår hemsida på www.medcura.se.
Urvalsprocessen och intervjuerna är redan igång, och vi strävar efter att matcha de bästa kandidaterna med de rätta rollerna så snabbt som möjligt. Därför uppmuntrar vi dig att inte vänta - skicka in din ansökan idag för att säkra din plats i urvalsprocessen. Din potential ansökan är början på en spännande resa, och tillsättningen sker efter överenskommelse för att hitta det perfekta matchningen mellan dina ambitioner och våra möjligheter.
"Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att Medcura får spara dina uppgifter för rekryteringsändamål i upp till 24 månader. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller begära att dina uppgifter raderas Ersättning
